La escena por la que la familia Oppenheimer está indignada con la película de Christopher Nolan

Aunque nunca conoció a su abuelo, Charles Oppenheimer sí ha estudiado en profundidad la historia de su familia, según recoge la organización Atomic Heritage Foundation.

Oppenheimer, el esperado biopic sobre el padre de la bomba atómica dirigido por Christopher Nolan, lleva ya varios días en los cines donde ha conquistado tanto a la crítica como al público. Pero pese a la buena recepción del filme, hay un pasaje en la cinta protagonizada por Cillian Murphy que no es del gusto del nieto real del científico protagonista.

En una entrevista concedida a Time, Charles Oppenheimer repasa su opinión sobre la película. Y en sus declaraciones, señala específicamente una escena al inicio de la cinta que, según denuncia, no se ajusta a la realidad.

“La parte que menos me gusta es esa referencia a la manzana envenenada, que fue un problema del libro American Prometheus”, manifiesta. “Si lees American Prometheus con atención, los autores dicen: ‘En realidad no sabemos si ocurrió'. No hay constancia de que intentara matar a nadie. Esa es una acusación realmente seria y revisionismo histórico”, denuncia a su vez Charles Oppenheimer. Y es que, aunque nunca conoció a su abuelo, sí ha estudiado en profundidad la historia de su familia, según recoge la organización Atomic Heritage Foundation.

Entretenimiento Hablemos sobre las escenas de sexo en Oppenheimer Oppenheimer, la esperada película de Christopher Nolan sobre el creador de la bomba atómica, ya está en los cines y sus escenas sexuales han dado de qué hablar

¿Por qué Charles Oppenheimer se opone a esa escena de la película?

“No hay un solo enemigo o amigo de Robert Oppenheimer que escuchase eso durante su vida y lo considerara cierto. American Prometheus lo obtuvo de algunas referencias que hablaban de un viaje de vacaciones de primavera, y todas las fuentes originales de esa historia (solo había dos, tal vez tres) informaron que no sabían de qué estaba hablando Robert Oppenheimer”, explica el nieto del científico.

“Desafortunadamente, American Prometheus recoge que Robert Oppenheimer intentó matar a su maestro y luego [reconocen que] tal vez existe esa duda”, concluye Charles Oppenheimer. La controvertida escena en cuestión tiene en los primeros compases de la película, cuando un joven Robert Oppenheimer es tan solo un estudiante en la Universidad de Cambridge.

Allí, inyecta con una jeringuilla una dosis de cianuro de potasio en la manzana que su profesor Patrick Blackett ha dejado sobre su mesa después de tener un encontronazo con él maestro en clase. Pero, antes de que pueda ocurrir el asesinato, el maestro invita al aula al físico Niels Bohr, a quien Oppenheimer admira enormemente. Bohr coge la manzana y está a punto de darle un mordisco, por lo que el protagonista, interpretado por Cillian Murphy, se la arrebata rápidamente y la tira a la basura. “Tenía un gusano”, se justifica, sin darle mayor importancia.

Según las palabras del nieto de Oppenheimer, Nolan se basó exclusivamente en el relato de American Prometheus a la hora de escribir dicha escena. Sin embargo, por lo que a él respecta, es muy probable que nunca ocurriese realmente.

Por Europa Press