Shakira está rentabilizando al máximo su ruptura sentimental con Gerard Piqué. Mientras que el año pasado la veíamos completamente destrozada por la traición que había sentido al ver a su pareja con otra mujer, este 2023 se ha levantado con más fuerza que nunca. Negada a hablar en los medios de comunicación de los aspectos más sensacionalistas de esta ruptura, la artista ha querido contar lo que le ha dado la gana en la letra de sus canciones.

Si hay algo que se ha analizado con lupa en estos últimos temas musicales de la colombiana es la letra. Las indirectas son muy directas y no cabe duda de que su ex es el protagonista de los dardos que lanza. Y no solo él, Clara Chía, la nueva pareja del futbolista también. Eso sí, hay algunos mensajes que caen en la ambigüedad y cada fan ha hecho una interpretación distinta.

¿Piqué realmente intentó regresar con Shakira?

¿Piqué intentó o no volver con ella después del escándalo? Es una duda que de momento no ha sido resuelta... en sus letras se puede intuir que Piqué quiso volver con Shakira después de la traición con Clara, pero no sabemos ni en qué momento ni cómo ni qué palabras utilizó para intentar recuperar el amor perdido.

Europa Press le ha preguntado en exclusiva a la colombiana si es cierto que Piqué intentara retomar la relación después de la ruptura y toda la posterior polémica. Haciendo gala de su discreción, Shakira ha optado por el silencio cuando salía de su casa.

A pesar de los temazos que ha creado y las directas que le ha enviado a Piqué, que han tenido una repercusión mundial- Shakira sigue jugando a esa ambigüedad que, precisamente, le reporta posteriormente todo ese seguimiento y repercusión en sus trabajos. Por tanto, podemos decir que, de momento, no sabemos si el futbolista quiso retomar, recuperar o salvar su amor, pero quién sabe... quizás en otra canción la colombiana de todo lujo de detalles.