¿Qué dijo Pepe Aguilar con respeco a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La relación sentimental de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido una de las más polémicas del 2024. Los intérpretes de Dime cómo quieres confirmaron su romance tan solo algunas semanas después de que se hiciera pública la ruptura de Nodal y Cazzu, quienes incluso tienen una hija en común. Debido a la premura con la que el artista comenzó su romance con Ángela, algunos internautas compartieron la teoría de que la joven había sido la tercera en discordia y que incluso podría estar embarazada, rumor que se reforzó cuando la pareja llegó al altar el pasado 24 de julio, tan solo un par de meses después de confirmar su noviazgo.

Sin embargo, ya se confirmó que Ángela y Christian no están esperando un hijo juntos, pero lo que es un hecho es que están profundamente enamorados.

Pepe Aguilar revela qué piensa de que Ángela Aguilar se casara con Nodal tras su ruptura con Cazzu

La boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar dividió opiniones entre medios de comunicación, fanáticos y periodistas por su premura. Y es que aunque se desconoce la fecha exacta en la que los artistas comenzaron su noviazgo, aún se tiene la firme idea de que comenzó cuando el intérprete de Botella tras botella aún se encontraba con Cazzu.

Recientemente, Pepe Aguilar dio una entrevista en la que rompió el silencio sobre la boda de su hja y coincidió con el hecho de que todo avanzó muy rápido entre ella y Nodal.

“Fue muy rápido el noviazgo de Ángela con Christian, fue muy rápida la decisión de quererse casar y eso sí fue un shock, pero ya a la mera hora ya no, pensé que iba a llorar, dije: ‘uy no vaya a ponerme a llorar’”, reveló el cantante en una entrevista para CaracolTV. Sin embargo, no mencionó la relación de Cazzu y Nodal ni la posibilidad de que su hija fuera la tercera en discordia.