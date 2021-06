¡Es nuestra portada de mayo en Cosmo México! Te presentamos una probadita de lo que nos contó Olivia Palermo sobre su negocio de belleza.

Durante más de 10 años, Olivia Palermo ha sido un personaje relevante para la industria de la moda: cuesta trabajo recordar una época en que no estuviera sentada en la primera fila de los desfiles más importantes.

Durante los inicios de su carrera, tuvo distintos trabajos en diferentes áreas relacionadas con el sector, pero fue estableciendo poco a poco su lugar a través de la creación de su propia plataforma, oliviapalermo.com, misma que relanzó hace tres años como un lugar donde podemos encontrar tanto contenido editorial como una selección de productos curados por ella misma y colaboraciones con marcas que desde ahí se comercializan.

Su estilo, que ella define como ecléctico, la ha caracterizado por años; de hecho, en 2020 (para felicidad de todas sus fans), sacó por primera vez una línea de ropa bajo su nombre. Este año, expande sus horizontes un tanto más allá y ahora nos sorprende con una colección de productos de belleza que, sin duda, me emociona muchísimo.

Cuando nos conectamos a nuestra llamada por Zoom, el setting de Olivia es tan perfecto como te podrías imaginar viniendo de ella. Está sentada, trae puesto un vestido tejido color beige y, a su lado, el más bonito ramo de hortensias azules dentro de un florero dorado superchic, tal como la neoyorquina.

Lo primero de lo que hablamos después de saludarnos fue –¡obvio!– de su nueva colección, de la cual me urge saber todo. Su enfoque –me platica– es similar al que tiene en la moda, porque el maquillaje también cuenta una historia e igual busca comenzar con una base (en este caso el skincare) para construir a partir de ahí: aumentando texturas que se verán en las sombras y el glitter de la paleta, por ejemplo.

Olivia Palermo expande su negocio en la industria de la belleza

Olivia se nota entusiasmada por el lanzamiento; trabaja en el proyecto desde otoño del 2018 y tuvo que posponerlo a causa de la pandemia, pero al fin llegó el momento de compartirlo con el público.

“En mi caso, la belleza es sentir que soy la mejor versión de mí misma. Y en esta colección busqué destacar eso: que cuando alguien la use, sienta que lleva su mejor versión”, reflexiona.

Además, me cuenta que aún cuando se mantiene con un estilo de maquillaje que la haga sentir cómoda, no teme probar propuestas nuevas: siempre habla con su equipo de glam acerca de cómo incorporar las tendencias.

Los productos que conforman la nueva colección de Palermo estarán disponibles únicamente a través de su sitio web, donde –en el pasado– se encontraba su línea de ropa. Cuando le pregunto si hay otra área en la que le gustaría incursionar, me responde: “¡Claro! Pero hay que empezar y construir, una cosa a la vez (risas)”.

Y no me queda duda de que cualquier proyecto con el que nos sorprenda en el futuro (probablemente no muy lejano) será algo increíble y con todo el estilo que la distingue.

Por Constanza Alcocer.

Este fue sólo un pedacito de la entrevista que tuvimos con la guapa empresaria que protagoniza nuestra portada de mayo.