“No creo que me lo merezco": el discurso de Ángela Aguilar al recibir el premio a la ‘Mujer del año’

Estas fueron las palabras de agradecimiento de Ángela Aguilar al recibir el premio a la ‘Mujer del año’

A pesar de que la petición para retirarle a Ángela Aguilar el reconocimiento a ‘Mujer del año 2024' reunió más de 600 mil firmas en Change.org, la revista que le otorgó el título se mantuvo firme en su decisión y llevó a cabo el evento para otorgarle dicho premio a la intérprete de ‘Gotitas saladas’, quien al recibirlo dijo las siguientes palabras:

“Yo creo que hay muchas veces que las palabras sobran, pero lo único que puedo decir es que estoy verdaderamente agradecida con mi familia, con mi marido, con mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que yo estuviera aquí esta noche. Yo solamente quería ser cantante y gracias a ustedes lo estoy logrando. Como diría mi abuela Flor Silvestre, gracias a la vida que me ha dado tanto (...) A todas las niñas que nos están viendo. No soy nadie para dar consejos, pero yo quiero que nunca apaguen su voz, quiero que siempre sean genuinamente ustedes, quiero que se sientan en control de su narrativa y de su persona y que apoyándonos juntas logramos algo mejor. Gracias a ustedes yo tengo más recuerdos que vida y me llevo esto como uno más. Como decían muchos de mis colegas, no creo que me lo merezco pero trabajaré para [merecerlo].

Experta analiza el lenguaje corporal de Ángela Aguilar al recibir el premio a la ‘Mujer del año 2024'

De acuerdo a la grafóloga, Maryfer Centeno, cuando Ángela sube al escenario lo haizo con una postura de protección, esto seguramente debido a todas las críticas que recibió al ser nominada como ‘Mujer del año’.

“Cuando entra al escenario lo hace con una postura de protección, con las manos entrelazadas, quiero que vean como está ligeramente agachada y poco a poco va teniendo confianza (...) Se acomoda el pelo, la oreja, las manos una vez más entrelazadas muy cerca del estómago, protegiéndose como si Ángela Aguilar de alguna forma está tratando de cuidar cada palabra y cada cosa que dice”.

Sin embargo, la grafóloga también añadió que hay cierta satisfacción en su lenguaje corporal: “Cuando va caminando al hacia el podio, hace un rostro de satisfacción, de lo logré, es mío, me lo merezco”.

Maryfer también analizó la voz de Aguilar cuando dio el discurso para agradecer por el reconocimiento, pues señaló que su tono cambió notoriamente: “Dice mi talento, mi música. Además el tono de voz es muy sedosito, con una gran facilidad de convencimiento”, señaló y dijo que considera que la cantante sí estaba nerviosa, ya que no desfiló por la alfombra roja.

“A mí me parece que si estaba nerviosa, lo recibe con cautela y ni siquiera estuvo en la alfombra roja donde todas estuvieron”.