Joe Jonas no dudó en revelar detalles sobre su primera vez; esto fue todo lo que dijo sobre perder su virginidad

Desde que Joe Jonas y Sophie Turner anunciaron su separación, el integrante de los Jonas Brothers ha estado en el ojo del huracán, sobre todo ahora que está siendo vinculado sentimentalmente con Spencer Neville, el actor con el que compartió cámara en Devotion. Los artistas fueron fotografiados mientras caminaban abrazados, lo que generó especulaciones de que podría haber un romance entre ellos. Sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Volvamos al pasado; ¿quiénes han sido las novias de Joe Jonas? Te dejamos su historial romántico:



Amanda Michalka

Taylor Swift

Camilla Belle

Demi Lovato

Ashley Greene

Blanda Eggenschwiler

Gigi Hadid

Sophie Turner

Pero ¿con quién perdió la virginidad Joe Jonas?

No creerás con quién perdió la virginidad Joe Jonas

Durante muchos años, Joe Jonas utilizó un anillo de castidad, pero cuando se lo quitó fue para finalmente perder su virginidad con una de sus ex novias. Se trata de la actriz de Crepúsculo, Ashley Greene. El cantante contó que debido a que no tenía condones, no tuvo más remedio que entrar sin permiso a la habitación de su compañero DNCE, Jack, para buscar uno.

“Perdí la virginidad con una chica llamada Ashley. Lo más probable es que lo puedas encontrar en Google, es bastante sencillo darte cuenta de quién es ella. Es una historia muy buena porque resulta que yo no tenía condones, así que fui a la habitación de Jack, nuestro baterista, que era mi compañero de piso en aquel momento, y la puse patas arriba buscando un condón. Finalmente los encontré en su cajón de la ropa interior. Cuando él volvió a casa, pensó que alguien nos había robado porque su cuarto estaba destrozado, ¡pero es que era una situación desesperada! Era algo que tenía que suceder allí y en aquel momento. Lo primero es siempre utilizar protección, chicos”, dijo hace varios años en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit.

Sin embargo, esto no fue del agrado de Greene, quien expresó a través de Instagram que “La clase es algo que si se tiene, se tiene para siempre”. Fue entonces cuando Joe Jonas le respondió a su ex novia con el siguiente mensaje:

“Creo que la vida es muy corta y últimamente estoy tratando de ser una persona sincera. Hay momentos en los que tienes que ser fiel a ti mismo. No lo he contado para herir a nadie. Creo que lo único que hago es contar mis historias desde el corazón”, expresó Joe a Entertainment Tonight.