Nicolás Alejandro Chávez todavía se está acostumbrando a la fama

Claro, interpretar a un asesino convicto en televisión no es la forma más obvia de posicionarse como un galán, pero la interpretación de Nicholas Alexander Chavez de Lyle Menéndez en Monsters de Netflix lo llevó allí, y su papel en la próxima película I Know What You Did Last Summer lo consolidará. Cuando Monsters se estrenó en septiembre pasado, obtuvo 2.7 mil millones de minutos vistos en su primera semana en la plataforma de streaming. Los edits de los fans no tardaron en llegar, y uno de ellos, donde Nicholas aparece sin camisa varias veces interpretando a Lyle, acumuló 6.8 millones de visualizaciones en TikTok. Él y su coprotagonista Cooper Koch se convirtieron en los novios de internet del otoño.

Cuando lo vi en primavera para esta entrevista, todavía se estaba recuperando del torbellino de la fama. Me contó cómo perdió su anonimato de la noche a la mañana, por qué no se consideraba un romántico hasta hace poco y cómo él y su novia, Victoria Abbott, están protegiendo su relación en estos tiempos.

¿Cuál es la gran diferencia entre tu vida ahora y dónde estabas en septiembre antes de Monsters se estrenará?

Veo a mucha gente mirándome fijamente cada vez que salgo a restaurantes o cosas así. Es muy gracioso cuando me muestran vídeos míos tomados a un par de campos de fútbol de distancia. Saber siempre conscientemente que probablemente te están observando es un poco extraño. Sientes la mirada de la gente sobre ti de una manera diferente.

Y pasa en momentos raros. El otro día fui al Museo Metropolitano de Arte a ver unas obras de arte, y vi un desfile de gente siguiéndome por el museo, lo cual fue un poco gracioso. En especial porque hay un Picasso de verdad en esa sala.

Y parte de este nuevo territorio para ti son las sesiones de fotos. Así que, cuando tengas una próximamente, ¿cómo te preparas? ¿Te pones una mascarilla?

No hago nada de eso. Fumo American Spirits y salgo con mis amigos. Y confío en mi criterio. Esta sesión también fue divertida, porque te ves en muchos contextos diferentes. Hicimos ese look vaquero y también usamos los protectores de fútbol americano. Es interesante ver tu avatar con tantas tipografías diferentes.

¿Cuándo te sientes más seguro de tu piel?

Cuando tengo una playlist cuidadosamente seleccionada sonando a todo volumen en mi bocina, también me siento muy seguro cuando juego al póker. Organizo partidas en mi casa e invito a algunos amigos, escuchamos música y nos relajamos.

También siento muchísima confianza en el set. Hay una gran libertad al saber que te comportas como alguien que no eres tú, y esa separación te da el permiso para actuar con total libertad.

¿Te consideras una persona romántica?

Muy.

¿Dónde se manifiestan tus tendencias románticas?

Más que nada, es consideración. Es la forma en que consideras a las personas en tu vida. Y creo que puedes ser romántico en muchas relaciones diferentes porque puedes considerar a todos en tu vida.

A menudo, el romance se manifiesta en pequeños detalles que nadie más percibiría: al tomarse el tiempo para conocer los detalles más sutiles de una persona, lo que le gusta y lo que no, y lo que la hace cómoda y feliz, y luego tener la suficiente previsión para asegurarse de tenerlos presentes. Luego, cuando encuentras a alguien que hace eso por ti, puede ser una sensación muy gratificante.

¿Recuerdas algún momento en el que pudiste notar una de esas pequeñas cosas y actuar al respecto?

A mi novia le encanta que la llame “cariño”. Intento recordar detalles como ese. A veces ni siquiera lo digo directamente. Me doy cuenta de que hago algo y entonces veo que sus ojos se iluminan de una manera tan especial que solo yo podría notar. Y luego lo registro como: “Vale, le gusta”.

¿Se puede enseñar el romance?

Creo que se puede enseñar, sin duda, porque no sé si me habría identificado como romántico hasta hace muy poco. Pero creo que cuando conoces a la persona adecuada que te hace sentir eso, sin duda se puede enseñar.

¿Qué consejo le darías a alguien que dice: “Tengo una persona que me gusta y realmente quiero hacer algo bueno por ella”?

Mi novia y yo fuimos amigos durante muchísimo tiempo antes de empezar a salir oficialmente. Probablemente nunca se puede ir demasiado despacio para conocer a alguien. Y descubrí que la persona con la que terminas saliendo románticamente se convierte en la persona más importante de tu vida.

Tu concepto de la familia cambia a medida que envejeces. Primero, son mamá, papá, tus hermanos y hermanas. Y luego, al hacerte adulto, te das cuenta de que: « Oh, esta persona que veo todos los días y con la que nos despertamos y desayunamos juntos, esta es mi familia».

También es útil tomarse el tiempo para conocer a esta persona, comprender su corazón y su forma de ver el mundo, y permitirle mostrar quién puede ser para ti en diferentes contextos. Mi novia ha tenido una y otra oportunidad de demostrarme cuánto me ama y siempre lo cumple.

Hay algo realmente poderoso en conocer una pareja y decirle: " Está bien, te elijo y ahora eres mi familia”.

Soy una persona muy evasiva, así que realmente le costó trabajo a ella. Puede que te cuente una historia muy diferente. Probablemente te diga que estuvo en las trincheras durante mucho tiempo intentando que funcionara. Yo era un cínico insensible. Fuimos amigos, como por un año y medio.

Dios mío, ella se tomó su tiempo. ¿Por qué dudaste?

No confío en la mayoría de la gente. Me toma mucho tiempo conocer a alguien y llegar a conocerlo bien. Las personas son increíblemente complejas y profundas, y tienen tantas facetas de su humanidad y personalidad que puedes decir rápidamente si te gusta alguien o no. Pero para que alguien se acerque a ti, se necesita mucho tiempo. Y ella se empeñó.

Bien por ella. Digamos que planeas una cita para agradecerle todo el tiempo que te dedicó. ¿Cuál es el plan?

Quiero vivir alguna aventura. Quiero hacer un viaje por carretera o reservar un vuelo, algo que realmente cambie nuestro entorno o paisaje. Así que probablemente sería: preparar la maleta, subirnos al coche, bajar la capota y poner música a todo volumen que nos guste. Conduciremos unas dos horas fuera de la ciudad. Quizás encontremos algún lugar costero o remoto. Ambos somos muy cinéfilos y amantes de la gastronomía. Así que probablemente buscaría un buen sitio para cenar.

Pero en realidad, las mejores citas no se pueden planear. Es el tipo de citas en las que sales de la ciudad, ves qué hay que hacer y dejas que tu corazón y tu creatividad te guíen en el desenlace de la noche.

Sé que has estado en una relación por un tiempo, pero ¿tienes alguna opinión sobre qué hace que una primera cita sea buena en comparación con una tercera cita?

Definitivamente no querrás ir a una primera cita que dificulte la conversación. Siempre me vuelve loca la gente que piensa que ir al cine es una buena primera cita. Me parece una locura.

Para mí, esa es una tercera cita.

Porque espero que me interese lo suficiente como para disfrutar hablando contigo y que tengas cosas interesantes que decir. Ignorar eso por completo quedándote dos horas frente a una pantalla es, sin duda, una mala primera cita.

En Los Ángeles, hay una playa genial llamada Dockweiler. Tuve un par de primeras citas allí. Es de noche. Está en la playa. Hay una buena fogata. Sacas las mantas. Requiere un poco de previsión y estar bien organizado. Y ambos están en un lugar al que no van muy a menudo. Parte del proceso es asegurarse de que el contexto se sienta especial.

Tienes la oportunidad de demostrar tu esfuerzo, pero tampoco es un día loco.

Pero también deberías hacer cosas que te gusten. Me encanta una buena fogata y me encanta estar junto al agua. Creo que hay una línea muy fina entre considerar a otra persona y luego valorar lo que disfrutas, porque es la primera oportunidad que tiene la otra persona de conocerte.

Digamos que la primera cita sale bien y pasas una noche en casa con tu pareja. ¿Cuál es la receta para una noche acogedora en casa?

Probablemente cada uno elige una película que quiere enseñarle al otro o vemos algo nuevo que ninguno ha visto antes. Recibimos recomendaciones de amigos constantemente. Tenemos una lista de cosas que ver. Tenemos un jacuzzi, así que a veces salimos a relajarnos un rato.

También vivo con mi mejor amigo, así que siempre que tenemos un momento romántico, mi mejor amigo entra y empieza a cantar: “Just the three of us. We can make it if we try.”. Mi hermano menor también acaba de mudarse conmigo, así que somos una gran familia feliz.

¿Cómo se esfuerzan tú y tu novia por proteger su relación en estos tiempos? Porque su vida ha cambiado drásticamente en los últimos años.

Me parece interesante ver cómo han reaccionado diferentes personas a esto. Es muy parcial en cuanto a lo que se ve. Porque, claro, hay gente que no lo respeta y que está dispuesta a acercarse sin importar si está casado o no. Así que es una locura.

Pero creo que, para nosotros, sabemos que es parte del oficio. Soy artista ante todo. Es fundamental para mi ser humano. Con eso viene la atención, y a veces mucha, y eso puede resultar bastante halagador a veces, por supuesto, pero así no es como funciona la vida cotidiana. La vida cotidiana funciona en el sentido de: tengo que volver a casa, tengo guiones que memorizar, estoy estresado por esta escena. ¿Adónde vamos a cenar? Oye, ¿te importaría recoger a mi hermano en el aeropuerto? Hay un montón de objetos brillantes, pero ambos estamos en la misma página en cuanto a lo que es más valioso para nosotros en la vida, y es el arte que creamos y la familia que tenemos. Así que protegemos eso con bastante fervor.

Está la parte sexy y glamorosa, la atención, pero también está la parte normal de tu vida, que es, supongo, la mayor parte de ella.

Sí. Y también la parte más gratificante.

¿Cuál es el mejor consejo que has recibido sobre el amor?

Probablemente el no ser descuidado con ello.

