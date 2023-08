Mira la escena nunca antes vista de Rojo, blanco y sangre azul que fue eliminada de la película

¿Recuerdas la icónica escena del Cornetto en Rojo, blanco y sangre azul? ¡Mírala hecha realidad!

El estreno de Rojo, blanco y sangre azul fue un éxito rotundo en la plataforma de Prime Video. Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine protagonizaron la adaptación cinematográfica de la novela escrita por Casey McQuiston y se han convertido en dos de los actores favoritos del momento, a pesar de que la película sufrió varias modificaciones con respecto al libro.

El director del proyecto, Matthew Lopez, reveló para People que tuvo que eliminar varios detalles del libro por la lógica de la narración de las películas, pues no todo lo de la historia original cabe en dos horas de cinta. Por ejemplo, en el filme, los padres de Alex permanecieron juntos, mientras que su abuela fue sustituida por su abuelo. Por esta razón, Lopez también se vio a obligado a eliminar algunas escenas de Rojo, blanco y sangre azul que ya habían sido grabadas pero que no aportaban mucho a la trama.

Mira la escena de Rojo, blanco y sangre azul que fue eliminada de la película

A través de sus redes sociales, Amazon Prime compartió una de las escenas de la película que tuvo que ser cortada de la trama en la sala de edición; se trata de la secuencia del Cornetto, una de las favoritas de los fanáticos de Rojo, blanco y sangre azul. Se trata del momento en el que Alex y Henry comparten su primer helado juntos y lo postean en redes sociales para aparentar que son amigos.

“Esta es una escena eliminada de Rojo, blanco y sangre azul. Como no llegó al montaje final, no está terminada por lo que puede que no tenga la mezcla de sonido correcta o el color que debiera. ¡Disfruten de este pequeño momento detrás de la cortina!”.

¿Qué otra escena de Rojo, blanco y sangre azul te hubiera gustado ver en la película?