Los tatuajes más raros de las celebrities

Aunque ya hay alternativas para modificar tatuajes que no terminan siendo de tu agrado, la borra de un tatuaje mal hecho sí es permanente…

Seguramente alguna de tus celebrities favoritas aparecerá en este top de famosas que se han arrepentido de algún tatuaje, quizá porque no resultaron ser lo que esperaban o porque ese diseño ya no representa nada y es que ya no es necesario que estos diseños tengan significados profundísimos, basta con tener tiempo libre y un artista dispuesto a plasmar su arte sobre tu piel.

Miley Cyrus

La recién galardonada con el Grammy es una de las celebrities que más tatuajes lleva sobre su piel. Uno de los tantos que llama la atención es la hoja de weed que lleva en la pantorrilla y el atrapasueños que fue tendencia en 2015 y al que ya no queremos regresar.

Kendall Jenner

La modelo también forma parte de este top por el desabrido diseño que lleva al interior de la boca. En 2016 declaró que se trata de un diseño que eligió durante una noche de copas, una noche loca.

J Balvin

El primer tatuaje del reggaetonero fue a los 12 años, seguramente ese diseño ya no representa mucho en su vida, aunque aún conservando el logotipo de Nirvana en la rodilla.

Demi Lovato

¿Una raya más al tigre? La celebritie tiene una carita feliz en el dedo meñique que presume como uno de sus grandes diseños.

Johnny Depp

En la intimidad, Johnny Depp solía llamar SLIM a Amber Heard, sin embargo, después de su polémico divorcio en 2016, el actor modificó el tatuaje de sus nudillos que ahora dice SCUM (escoria).

Ryan Gosling

El nominado al Óscar tiene sobre el brazo un tatuaje que parece ser un cactus y que se hizo el mismo con un kit de tatuador principiante. Sin embargo, la idea original era llevar la mano de un monstruo con un corazón lleno de sangre.

Ryan Gosling Getty images

¿Te atreverías a llevar un diseño así de original? ¿Cuál es tu favorito?