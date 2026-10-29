Han pasado más de 200 años desde que Jane Austen escribió Sensatez y Sentimiento, una historia ambientada en una época en la que enamorarse implicaba mucho más que seguir al corazón. El matrimonio podía determinar el futuro de una mujer, las apariencias tenían un peso enorme y una simple carta de amor podía cambiarlo absolutamente todo. Y aunque hoy vivimos en un mundo completamente diferente, hay algo en las hermanas Dashwood que sigue resultándonos sorprendentemente familiar.

Una nueva adaptación cinematográfica que llega a los cines este 29 de octubre, cuyo elenco está conformado por Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, Caitríona Balfe, George MacKay, Herbert Nordrum , Frank Dillane, y la esencia de la historia sigue siendo la misma: por un lado está Elinor, quien siente profundamente, pero prefiere guardar sus emociones; por el otro, Marianne, quien se entrega al amor sin miedo a demostrarlo. Dos maneras completamente distintas de vivir los sentimientos que nos recuerdan que no existe una sola forma correcta de amar.

Pero antes de sus historias románticas, está el vínculo entre ellas. Porque más allá de los hombres que llegan a sus vidas, la relación entre Elinor y Marianne es también una historia sobre la complicidad, las diferencias y el amor incondicional entre hermanas. Pero, ¿quiénes son los galanes de Sensatez y Sentimiento?

Los nuevos galanes de Sensatez y Sentimiento: tres hombres, tres maneras de enamorarse

Tres hombres, tres maneras de enamorarse Frank Dillane, George MacKay y Herbert Nordrum. Jane Austen nos recuerda a través de esta historia que cuando se trata del amor, el hombre que más nos atrae no siempre es el que más nos conviene. Si hay algo que la autora entendía a la perfección, mucho antes de que existieran las red flags, las situationships y los hombres emocionalmente indisponibles, es que enamorarse puede ser tan emocionante como complicado. Y su historia Sensatez y Sentimiento es una prueba de ello. La nueva adaptación cinematográfica, protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles, no solo nos presenta una versión renovada de las hermanas Dashwood, sino también a tres galanes que representan formas completamente distintas de vivir el amor.

Desde el hombre que llega a tu vida y lo revoluciona todo hasta aquel que prefiere demostrar sus sentimientos con acciones, estos son los personajes masculinos que prometen conquistar a una nueva generación de románticas.

Frank Dillane como John Willoughby

El hombre que parece demasiado perfecto para ser verdad. Hay hombres que aparecen en el momento menos esperado y consiguen que todo parezca sacado de una novela romántica. John Willoughby es exactamente ese tipo de hombre. Interpretado por Frank Dillane, a quien seguramente recuerdas por Fear the Walking Dead, Willoughby es encantador, aventurero, apasionado y tiene esa personalidad magnética que hace prácticamente imposible ignorarlo. Su historia con Marianne comienza de una manera digna de un cuento de hadas: después de que ella sufre una caída, él aparece para ayudarla a regresar a casa. La atracción es inmediata y ambos descubren que comparten una manera intensa y despreocupada de entender la vida. Pero detrás de ese encanto también existe un lado mucho más complicado. Willoughby es el tipo de hombre que puede hacerte sentir protagonista de la historia de amor más extraordinaria y, al mismo tiempo, dejarte preguntándote cuánto de lo que vivieron fue realmente sincero.

Porque sí, la química puede ser irresistible, pero eso no siempre significa que alguien esté preparado para amar como tú necesitas.

Los nuevos galanes de Sensatez y Sentimiento: tres hombres, tres maneras de enamorarse Courtesy of Focus Features

George MacKay como Edward Ferrars

El hombre que siente mucho, pero dice poco. Si Willoughby representa la pasión desbordada, Edward Ferrars es todo lo contrario. Interpretado por George MacKay, Edward es reservado, considerado y profundamente leal a sus principios. Su conexión con Elinor Dashwood surge casi de inmediato, aunque ninguno de los dos parece dispuesto a confesar abiertamente lo que siente. Entre conversaciones, miradas y emociones contenidas, su historia se convierte en uno de esos romances donde lo que no se dice puede resultar tan importante como las palabras. Edward es el hombre que piensa demasiado antes de actuar, que se preocupa por los sentimientos de los demás y que, en ocasiones, termina sacrificando sus propios deseos por hacer lo que considera correcto. ¿Su mayor atractivo? Esa sensibilidad que se esconde detrás de una personalidad aparentemente seria. ¿Su mayor complicación? Que incluso cuando el amor está frente a él, sus responsabilidades pueden impedirle dar el siguiente paso. Y seamos sinceras: pocas cosas generan tanta tensión romántica como dos personas que se quieren, pero no encuentran la manera de estar juntas.

George MacKay como Edward Ferrars Courtesy of Focus Features

Herbert Nordrum como el coronel Brandon

Y luego está el coronel Brandon, interpretado por Herbert Nordrum, a quien vimos en The Worst Person in the World. A diferencia de Willoughby, Brandon no necesita grandes gestos ni declaraciones apasionadas para demostrar quién es. Es un hombre tranquilo, íntegro y observador que se enamora profundamente de Marianne, aunque ella inicialmente tiene los ojos puestos en alguien más. Lo que más le atrae de ella es precisamente aquello que la hace diferente: su libertad, su espontaneidad y esa manera tan intensa de experimentar cada emoción. Brandon representa una clase de amor que quizá no provoca mariposas desde el primer encuentro, pero que puede convertirse en algo mucho más profundo con el tiempo. Es el hombre que presta atención, que respeta los sentimientos de la persona que ama y que entiende que querer a alguien no significa exigir que te corresponda. En una época en la que solemos confundir intensidad con conexión, su personaje nos recuerda que la tranquilidad también puede ser romántica.

Herbert Nordrum como el coronel Brandon Alex Bailey

Entonces, ¿con cuál de los tres te quedarías? Quizá lo más interesante de estos tres galanes es que, aunque pertenecen a una historia escrita hace más de 200 años, siguen representando dilemas amorosos con los que podemos identificarnos perfectamente.

