Shonda Rhymes pudo haberse inspirado en esta aristocrata para crear a Lady Whistledown de Los Bridgerton

Gracias a la temporada 3 de Los Bridgerton, Penelope Featherington se ha convertido en uno de los personajes favoritos de la serie. Nicola Coughlan interpreta a la tercera hija del barón Archibald Featherington, quien ha dado mucho de qué hablar debido a su identidad secreta: Lady Whistledown. El último episodio se desarrolla un día después de la boda de Colin Bridgerton y Penélope Featherington y el misterio de Lady Whistledown finalmente se resuelve. En el final de temporada, Penelope revela voluntariamente su identidad como Lady Whistledown a la reina Charlotte.

Con esta revelación, los fanáticos comenzaron a indagar en la historia de Los Bridgerton y descubrieron que Lady Whistledown en realidad pudo haber existido. ¿Quién era y cómo fue su vida?

Los Bridgerton: Lady Whistledown sí existió y así era en la vida real

De acuerdo a las teorías de diferentes medios, la reina de los chismes de Los Bridgerton, Lady Whistledown, podría estar inspirada en una aristócrata real que vivió en Cádiz y escribió el primer periódico feminista para damas. Se trata de Beatriz Cienfuegos, quien publicó ‘La pensadora gaditana’ entre 1763 y 1764. Y es que al igual que Penelope Featherington, Cienfuegos publicó ‘Pensadora’ por el mismo motivo que el personaje de la serie; ambas buscaban la libertad femenina y protestaban por tener el derecho de tomar sus propias decisiones.

«Señoras mías. Ya tienen ustedes quien les vengue. Con pluma y basquiña, con libros y bata se presenta una Pensadora, que tan contenta se halla en el tocador, como en el escritorio; igualmente se pone una cinta, que ojea un libro», se leía en el panfleto de Beatriz. “Yo, Señores, gozo de la suerte de ser hija de Cádiz, bastante he dicho para poder hablar sin vergüenza: mis padres, desde pequeña, me inclinaron a Monja; pero yo siempre dilaté la execución: ellos porfiaron, y para conseguir el fin de sus intentos me enseñaron el manejo de los libros, y formaron en mí el buen gusto de las letras”.

Además, la escritora dio una idea de cómo era su vida en aquella época, diciendo que la inclinaron en la libertad de una vida sin la sujeción penosa del matrimonio, ni la esclavitud vitalicia de un encierro.

“Escucho naufragios sin arriesgar mi hacienda; miro pérdidas con resguardo de mis intereses; diviso escarmientos sin dolor propio; oigo a los hombres sin atenderlos, tal vez le respondo sin creerlos; y alguna vez he pensado en engañarlos, por desquitar en algo los muchos fraudes con que nos burlan; pero el temor de no exponerme a ser objeto de sus malditas lenguas me hace contener en los límites del decoro amable, por no arriesgar en un punto la opinión, que ésta una vez perdida, tarde se restaura”.

¿Crees que Penelope realmente esté inspirada en Beatriz?