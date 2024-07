Lo que cobró Celine Dion por cantar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 2024

Esta es la millonaria suma que le pagaron a Cèline Dion por presentarse en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024

Desde que se estrenó su documental, I am Céline Dion, millones de fanáticos alrededor del mundo lograron comprender la enfermedad que lleva afectando a la artista durante tantos años. El documental nos ofrece un detrás de escena cruda y honesta de la afección que padece la intérprete de My Heart Will Go On desde el 2022: el Síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico que se caracteriza por una rigidez muscular progresiva y por episodios repetidos de espasmos musculares dolorosos.

Debido a su larga y exitosa trayectoria musical, y al revuelo que ha causado su documental, Céline Dion fue una de las artistas invitadas a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 2024, que se llevó a cabo en el río Sena de París, Francia.

Lo que cobró Céline Dion por cantar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 2024

Además de Lady Gaga y la francesa Aya Nakamura., Céline Dion sorprendió con su mágica voz durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024 al entonar Hymne A L’Amour de Edith Piaf. Pero ¿cuánto cobró la reconocida artista por interpretar una canción durante el evento?

La performance de Céline Dion va rester graver dans l’histoire c’était STRATOSPHÉRIQUE #Paris2024 pic.twitter.com/h4EqvmndFH — iLoveRAP 🐝 (@iLoveRAP___) July 26, 2024

Según información compartida por el portal TMZ, la organización de los Juegos Olímpicos le pagó una suma de 2 millones de dólares, además de cubrir los gastos de viaje y de hospedaje.

Sobre su regreso a París, Céline compartió hace un par de días algunas fotografías en el museo de Louvre: “Cada vez que regreso a París, recuerdo que aún queda mucha belleza y alegría por experimentar en el mundo. ¡Me encanta París y estoy muy feliz de volver! ¡Gracias a nuestros maravillosos amigos del Louvre!”, escribió.