Lista de los ganadores de los Grammy 2026

Los Grammy 2026 no fueron una edición más, se sintieron como una lectura clara de qué sonidos, voces y narrativas están marcando el pulso de la música global. La noche juntó nombres que dominan desde hace años con artistas que, ahora sí, han dejado de ser promesas para convertirse en referentes. Lo que quedó en claro es que las preferencias de la Academia ya no responden únicamente a lo más comercial, sino a proyectos con personalidad, impacto cultural y presencia estética definida.

La lista de ganadores es un reflejo de esta diversidad de rutas creativas. Desde éxitos urbanos hasta propuestas pop, rap, rock o influencias globales, cada premio suma una pieza al retrato actual del panorama musical. Y más allá de los trofeos espectaculares, la noche se sintió como una celebración de historias personales: consagraciones tardías, debuts firmes y proyectos que han resonado con público y crítica al mismo tiempo.

A continuación, los ganadores de los Grammy 2026 organizados por categoría, tal como fueron anunciados durante la ceremonia.

General

Álbum del Año — Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny

Grabación del Año — Luther — Kendrick Lamar con SZA

Canción del Año — Wildflower — Billie Eilish y Finneas O’Connell

Mejor Artista Nuevo — Olivia Dean

Pop y Dance/Electrónica

Mejor Álbum Vocal Pop — Mayhem — Lady Gaga

Mejor Interpretación Pop Solo — Messy — Lola Young

Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo — Defying Gravity — Cynthia Erivo & Ariana Grande

Mejor Grabación Dance/Electrónica — End of Summer — Tame Impala

Mejor Grabación Pop Dance — Abracadabra — Lady Gaga

Mejor Álbum Dance/Electrónico — Eusexua — FKA twigs

R&B y Rap

Mejor Álbum de R&B — Mutt — Leon Thomas

Mejor Interpretación R&B — Folded — Kehlani

Mejor Interpretación R&B Tradicional — Vibes Don’t Lie — Leon Thomas

Mejor Canción de R&B — Folded — Kehlani

Mejor Álbum de Rap — GNX — Kendrick Lamar

Mejor Interpretación de Rap — Chains & Whips — Clipse con Kendrick Lamar & Pharrell Williams

Rock y Alternativo

Mejor Álbum de Rock — Never Enough — Turnstile

Mejor Interpretación de Rock — Changes (Live from Villa Park) — Yungblud

Mejor Interpretación Metal — Birds — Turnstile • Mejor Canción de Rock — As Alive as You Need Me to Be — Nine Inch Nails

Mejor Álbum de Música Alternativa — Songs of a Lost World — The Cure

Latino y Global

Mejor Álbum de Pop Latino — Cancionera — Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de Música Urbana — Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Mexicana — Palabra de To’s (Seca) — Carín León

Mejor Álbum Tropical Latino — Raíces — Gloria Estefan

Mejor Interpretación de Música Africana — Push 2 Start — Tyla

Mejor Álbum Reggae — BLXXD & FYAH — Keznamdi • Mejor Álbum de Música Global — Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso y Maria Bethânia

Mejor Interpretación de Música Global — Eoo — Bad Bunny

Country, Roots y Otros

Mejor Álbum Country Contemporáneo — Beautifully Broken — Jelly Roll

Mejor Álbum Tradicional de Pop Vocal — A Matter of Time — Laufey

Mejor Álbum de Blues Tradicional — varios ganadores en categorías especializadas

Otros premios en raíces y géneros afines repartidos en múltiples categorías

Sonido y Medios Visuales

Mejor Banda Sonora para Medios Visuales — Sinners — Ludwig Göransson

Mejor Video Musical — Anxiety — Doechii

Mejor Película Musical — Music by John Williams

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales — Golden — Ejae, Audrey Nuna & Rei Ami

Reconocimientos especiales y técnicos

Productor del Año (No Clásico) — Cirkut

Compositor del Año (No Clásico) — Amy Allen

Dr. Dre Global Impact Award — Pharrell Williams