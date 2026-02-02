Lista de los ganadores de los Grammy 2026

Los Grammy 2026 no fueron una edición más, se sintieron como una lectura clara de qué sonidos, voces y narrativas están marcando el pulso de la música global. La noche juntó nombres que dominan desde hace años con artistas que, ahora sí, han dejado de ser promesas para convertirse en referentes. Lo que quedó en claro es que las preferencias de la Academia ya no responden únicamente a lo más comercial, sino a proyectos con personalidad, impacto cultural y presencia estética definida.
La lista de ganadores es un reflejo de esta diversidad de rutas creativas. Desde éxitos urbanos hasta propuestas pop, rap, rock o influencias globales, cada premio suma una pieza al retrato actual del panorama musical. Y más allá de los trofeos espectaculares, la noche se sintió como una celebración de historias personales: consagraciones tardías, debuts firmes y proyectos que han resonado con público y crítica al mismo tiempo.
A continuación, los ganadores de los Grammy 2026 organizados por categoría, tal como fueron anunciados durante la ceremonia.
General
Álbum del Año — Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
Grabación del Año — Luther — Kendrick Lamar con SZA
Canción del Año — Wildflower — Billie Eilish y Finneas O’Connell
Mejor Artista Nuevo — Olivia Dean
Pop y Dance/Electrónica
Mejor Álbum Vocal Pop — Mayhem — Lady Gaga
Mejor Interpretación Pop Solo — Messy — Lola Young
Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo — Defying Gravity — Cynthia Erivo & Ariana Grande
Mejor Grabación Dance/Electrónica — End of Summer — Tame Impala
Mejor Grabación Pop Dance — Abracadabra — Lady Gaga
Mejor Álbum Dance/Electrónico — Eusexua — FKA twigs
R&B y Rap
Mejor Álbum de R&B — Mutt — Leon Thomas
Mejor Interpretación R&B — Folded — Kehlani
Mejor Interpretación R&B Tradicional — Vibes Don’t Lie — Leon Thomas
Mejor Canción de R&B — Folded — Kehlani
Mejor Álbum de Rap — GNX — Kendrick Lamar
Mejor Interpretación de Rap — Chains & Whips — Clipse con Kendrick Lamar & Pharrell Williams
Rock y Alternativo
Mejor Álbum de Rock — Never Enough — Turnstile
Mejor Interpretación de Rock — Changes (Live from Villa Park) — Yungblud
Mejor Interpretación Metal — Birds — Turnstile • Mejor Canción de Rock — As Alive as You Need Me to Be — Nine Inch Nails
Mejor Álbum de Música Alternativa — Songs of a Lost World — The Cure
Latino y Global
Mejor Álbum de Pop Latino — Cancionera — Natalia Lafourcade
Mejor Álbum de Música Urbana — Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
Mejor Álbum de Música Mexicana — Palabra de To’s (Seca) — Carín León
Mejor Álbum Tropical Latino — Raíces — Gloria Estefan
Mejor Interpretación de Música Africana — Push 2 Start — Tyla
Mejor Álbum Reggae — BLXXD & FYAH — Keznamdi • Mejor Álbum de Música Global — Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso y Maria Bethânia
Mejor Interpretación de Música Global — Eoo — Bad Bunny
Country, Roots y Otros
Mejor Álbum Country Contemporáneo — Beautifully Broken — Jelly Roll
Mejor Álbum Tradicional de Pop Vocal — A Matter of Time — Laufey
Mejor Álbum de Blues Tradicional — varios ganadores en categorías especializadas
Otros premios en raíces y géneros afines repartidos en múltiples categorías
Sonido y Medios Visuales
Mejor Banda Sonora para Medios Visuales — Sinners — Ludwig Göransson
Mejor Video Musical — Anxiety — Doechii
Mejor Película Musical — Music by John Williams
Mejor Canción Escrita para Medios Visuales — Golden — Ejae, Audrey Nuna & Rei Ami
Reconocimientos especiales y técnicos
Productor del Año (No Clásico) — Cirkut
Compositor del Año (No Clásico) — Amy Allen
Dr. Dre Global Impact Award — Pharrell Williams