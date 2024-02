Las fotos por las que Anya Taylor-Joy es acusada de fomentar la anorexia

La más reciente publicación de Anya Taylor-Joy en redes sociales dividió opiniones entre sus seguidores

Anya Taylor-Joy se encuentra en el ojo del huracán después de que publicara algunas fotografías del atuendo que eligió para el estreno de Dune 2 en Nueva York. Es sabido que la artista es de complexión delgada, sin embargo, los usuarios de las redes sociales creen que esta vez fue demasiado lejos e incluso la acusaron de fomentar trastornos alimenticios, como la anorexia.

Resulta que a Anya le llovieron críticas por utilizar un apretado corsé para conseguir un cuerpo de reloj de arena, el cual era considerado en décadas pasadas como el “cuerpo perfecto” debido a los absurdos y nada realistas estándares de belleza que imponía la sociedad. Al estilo de Moulin Rouge, Anya optó por utilizar uno de los más recientes diseños de Maison Margiela, el cual fue presentado en la Semana de la Alta Costuma en París

Se trata de un vestido de tela dorada satinada con un cancán negro de organza, pero la faja que usó la actriz le hizo lucir una cintura de avispa diminuta que no fue bien aceptada por los internautas.

Las fotos por las que Anya Taylor Joy es acusada de fomentar desórdenes alimenticios

En la publicación de Anya Taylor-Joy se aprecia una serie de fotografías, pero hubo una en específico que causó indignación entre sus seguidores. En la imagen en blanco y negro, aparece la artista tapándose el pecho y luciendo un corsé que le comprime exageradamente la cintura. Estos son algunos de los comentarios que se leen en su publicación:

"¿Podemos no normalizar la inanición?”, “Cuidado Anya, muchas podrían utilizar esta foto como inspiración para morir de hambre”, “Anya te quiero, pero esto parece que promueve la anorexia”, "¿Te das cuenta de que los corsés son perjudiciales para la salud de las mujeres y no deberían promoverse?”, “No creo que sea muy sano pero es famosa, celebremosle todo”, “Eso no es bueno…. Realmente no es saludable”, “No hay nada de qué enorgullecerse y es un mal ejemplo para las jóvenes” y “Obviamente eres muy hermosa, pero tu primera foto no es tan genial. Siento que estás embelleciendo tu cintura sincronizada y tu cuerpo diminuto, y eso no me hace sentir bien; las mujeres jóvenes son muy impresionables, esta no es una impresión saludable”, escribieron los internautas.

Sin embargo, también hay quienes piden que dejen de hacer body shaming a las personas delgadas y que dejen de opinar sobre los cuerpos ajenos: “Todos deben dejar de avergonzarse del cuerpo. Las personas naturalmente delgadas existen y algunos de ustedes juran que esto solo puede suceder por trastornos alimentarios. No es cierto del todo. Estuve delgada la mayor parte de mi vida. Tuve que sufrir un trastorno alimentario para comer en exceso y ganar demasiado peso. Van en ambos sentidos amigos y tampoco van en ningún sentido, porque todos los cuerpos son diferentes” y “Tal vez todos deberíamos asumir la responsabilidad de nuestra propia salud mental en lugar de culpar a otra persona por cómo nos sentimos por cómo elige verse o vestirse”.

Hasta el momento, Anya no ha respondido ninguno de los comentarios a través de los cuales la acusan de promover la anorexia.