Lady Gaga reacciona a los rumores sobre su embarazo

Lady Gaga pone fin a los rumores sobre supuesto embarazo y lo hace de una manera muy original a través de su cuenta personal de Tiktok…

Luego de que el pasado viernes se viralizaran las fotos de Lady Gaga durante la cena de ensayo de boda de su hermana, Natali Germanotta, donde la cantante lució un vestido negro ligeramente holgado de manga corta que dejaba ver un ligero bulto a la altura del vientre, los rumores de un supuesto embarazo a los 38 años se esparcieron como pólvora entre los fanáticos de la Little Monster.

Sin embargo, hace unas horas Lady Gaga reaccionó a estos rumores a través de su cuenta personal de Tiktok y puso fin a la oleada de especulaciones que también aseguran que está comprometida con Michael Polansky, aunque sobre eso no ha dicho nada aún.

La original reacción de Lady Gaga ante los rumores de embarazo

Fue a través de un clip donde además hace referencia a Down Bad, uno de los éxitos de The Tortured Poets Departament, el último disco de Taylor Swift donde Lady Gaga aclaró no estar embarazada

Lo que aún no ha aclarado la cantante es si se encuentra o no comprometida con Michael Polansky, ya que en repetidas ocasiones se le ha visto portando un ostentoso anillo de diamantes del que no ha mencionado ni pío.

No estoy embarazada, Simplemente llorando mal (sic) en el gimnasio @LadyGaga

Taylor Swift reacciona a los rumores sobre el embarazo de Lady Gaga

Después de que Lady Gaga aclaró no estar embarazada, Taylor Swift no dudó en solidarizarse con la Little Monster y escribió en el video publicado:

Podemos estar todos de acuerdo en que es invasivo e irresponsable hacer comentarios sobre el cuerpo de una mujer. Gaga no le debe explicaciones a nadie y ninguna otra mujer tampoco…

Este supuesto comentario volvió a desatar una ola de rumores por la interacción de las celebrities en la red social, algunos de sus fanáticos dicen que es el anuncio no oficial de una próxima colaboración entre ambas estrellas.