La temporada 4 de YOU es una dosis cargada de ‘Gossip Girl’ con ‘Knives Out’

+ las 7 sorpresas rankeadas de la peor a la mejor; ¡te adelantamos un poquito sobre lo que verás en la nueva temporada de You

¿La peor pesadilla de Joe Goldberg (Penn Badgley)? ¿Incursionar en el mundo de Gossip Girl -al menos la edición británica para estar a su altura? ¿Involucrarse en un caso en el que -según él- es el género más barato de la literatura? Eso te pasa por no ver pelis, Joe, porque Knives Out es una joya del misterio en asesinatos. En la primera parte de la temporada cuatro de You, no pude evitar sentir pena por el protagonista, ahora con nuevo nombre, Jonathan. El universo ha decidido conspirar en contra de su deseo por llevar una nueva vida (“vacaciones europeas”, como él le dice) de la manera más insufrible.

Advertida: Spoilers más adelante Por DAFNE RUIZ

Joe/Jonathan se ha convertido nuevamente en el outsider, tal como su personaje de Dan en Gossip Girl. "Poor Lonely boy", al más puro estilo de la narradora. En lugar de The Hamptons tenemos Hampsbridge House en Hertfordshire, un castillo que nos da vibras de la mansión de la primera entrega de Knives Out. La mayoría de los personajes tiene secretos, los cuales parece que -literal- les costarán su vida. Oh, sí. Hay otro asesino suelto que, por desgracia, obliga a Joe a seguir manchándose de sangre por querer comenzar desde cero. Qué ironía.

Fue el matón enviado por el papá de Love (Victoria Pedretti) quien le propuso una salida, la oportunidad de una nueva vida. ¿Pero acaso ya le dieron carpetazo al asesinato de Peach (Shay Mitchell) -mi personaje favorito de la serie hasta ahora? Yo no lo olvido. Si todo sigue como Knives Out, sobre todo por el nuevo antagónico -revelado más abajo-, la pipí de Joe es lo que nos daría el último plot twist para cambiar la suerte del personaje con trastorno antisocial y narcisista más querido en el streaming.

Hasta que llegue la segunda parte el 9 de marzo, aquí los 7 highlights rankeados del peor al mejor de la primera:

La identidad del asesino serial. Rhys (Ed Speelers). Sospechoso desde un principio; demasiado inteligente en comparación con los de su grupito… y el otro outsider.

El pene con piercing. Uno de los menos atractivos que he visto (sí, hay penes muy guapos), pero el de Malcolm (Stephen Hagan) definitivamente no.

Joe -Jonathan- calificando a la British gang como una bola de sociópatas, dementes y dañadas. Dude, ¿de verdad no has hecho suficiente trabajo de introspección?

El fetiche de Adam. O-M-G. Las golden showers siempre han sido polémicas y esta de Adam (Lukas Gage) no es la excepción.

El outfit icónico de Clueless. A la llegada de Joe a Hampsbridge, vemos a varios de los rich kids de Londres; Lady Phoebe (Tilly Keeper) viste una nueva versión del conjunto que Cher (Alicia Silverstone) volviera una leyenda.

El love/sex room de Lady Phoebe. “He creado moldes de los penes de todos mis amantes”, le dice a Jonathan cuando entra a la habitación temática bastante fresa. Es más, todos sus diálogos en esta escena son la dosis necesaria de superficialidad entre baños de sangre.

El vestido de Lady Phoebe. El primero en el que aparece, por supuesto. Un sueño que seguramente solo una Kardashian/socialité inglesa como Lady Phoebe puede pagar. *Llama a todos sus sugar daddies para una colecta.

BONUS: ¿Un flashback de Love o es Love la que aparece en el teaser de la parte 2? Que alguien me lo diga, por favor.