La reacción de Johnny Depp a las polémicas escenas de sexo de su hija Lily-Rose en The Idol

Esto es lo que piensa Johnny Depp del trabajo de su hija en The Idol, serie que protagoniza al lado de The Weeknd

Lily-Rose Depp está protagonizando uno de los estrenos más sonados y controvertidos de HBO Max, The Idol. La serie de Sam Levinson, creador de Euphoria, está despertando polémica especialmente por sus escenas sexuales que algunos califican de demasiado explícitas. Ajeno a todas estas críticas, Johnny Depp, padre de la actriz, asegura que se siente muy orgulloso de su hija.

Según informa el Daily Mail, una fuente cercana al reconocido actor que dio vida a Jack Sparrow ha asegurado que Depp está muy contento con la serie y con el trabajo de su hija. De hecho, sugiere que las críticas significan que está haciendo las cosas bien.

“Cree que debe estar haciendo algo bien para haber llamado tanto la atención”, expone dicha fuente. “A Johnny le encanta que Lily esté forjando su propia carrera y desafiándose a sí misma para asumir papeles que le interesen y la pongan a prueba”, añade.

“Le encanta que sea ella misma y que se convierta en la actriz que quiere ser. No está apoyando su carrera en el éxito de él. Le encanta que sea una persona tan fuerte, especialmente ahora que ha recibido más atención con su reciente papel en The Idol. Está orgulloso de ella y no presta atención al debate y el drama adicionales que acarrea el papel”, indica la fuente.

En definitiva, Depp está muy orgulloso del éxito de su hija, de 24 años, que en The Idol asume su papel más importante hasta la fecha. En la serie se incluyen escenas explícitas de desnudos, masturbación, violencia, actos sexuales y hasta selfis íntimos de la protagonista.

La trama sigue a Jocelyn, una estrella del pop que está comenzando a despegar y que, además de acaparar portadas de revistas, comienza una relación con Tedros, un misterioso empresario y líder de una suerte de grupo de autoayuda. Este personaje es interpretado por el cantante The Weekend, que coprotagoniza la serie junto a Depp.

Por Europa Press