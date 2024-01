Ryan Gosling, que interpreta a Ken en Barbie, no ha dejado que sus hijas vean la película y en una reciente entrevista ha explicado el motivo.

Ryan Gosling y Eva Mendes conforman una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo. El protagonista de Barbie y la actriz estadounidense de ascendencia cubana se enamoraron en el set de rodaje de The Place Beyond the Pines. Los artistas se casaron y posteriormente tuvieron dos hijas juntos; fue en el 2014 cuando Ryan Gosling y Eva Mendes le dieron la bienvenida a Esmeralda, su primogénita, y posteriormente llegó la cuarta integrante de la familia, Amada Lee, quien nació en el 2016.

Ahora que Ryan Gosling se encuentra en la cima del éxito y la popularidad gracias a su papel protagónico en Barbie, los fanáticos se preguntan qué opinan las hijas del actor sobre la película dirigida por Greta Gerwig, pero la realidad es que Gosling no deja que las pequeñas vean el filme, ¿por qué?

La razón por la que Ryan Gosling no deja que sus hijas vean Barbie

Ryan Gosling es pareja de Eva Mendes y juntos tienen dos hijas de 9 y 7 años. “No sé si deberías ver a tu padre como Ken”, declaró Gosling a E! News en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara. “No sé qué edad es una buena edad para ver a tu padre hacer eso. Es bastante loco”, declaró.

La razón por la que Ryan Gosling no deja que sus hijas vean Barbie Foto: LuckyChap Entertainment;

Sin embargo, el intérprete desveló que sus hijas sí conocen la película. “Han visto pequeñas partes y vinieron al set un día que hice un gran número musical”, relató Gosling, que también explicó que las niñas son fans de la muñeca. “Sabía que les encantaría porque decían: ‘Oye, ¿podemos ir a Target?’. E íbamos a Target y poco a poco iban al pasillo de Barbie. Y mi esposa y yo dijimos: ‘Está bien, creo que es hora de dejarles tener Barbies’. Y no tenían ningún interés en Ken, lo cual también fue bastante interesante”, apuntó.

Debido a este interés de sus hijas por Barbie, Gosling se decidió a aceptar el papel. “Era una forma de hacer algo tanto para ellas como con ellas”, aseguró finalmente.

Con información de Europa Press