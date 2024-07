La artista independiente colombiana, Elsa Margarita Carvajal, nos ha conquistado con un “pop espiritual” que ha logrado colarse en lo más profundo de nuestros corazones. Y es que en cada uno de sus temas musicales ella excava en su alma en busca de sus revelaciones y emociones más íntimas y emerge con joyas musicales para sus fieles seguidores.

Fue en el 2019 cuando la cantautora escribió su segundo álbum ‘Eres Diamante’, con el cual obtuvo nominación en la categoría de Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy, junto con una nominación de su trabajo como co-escritora de “Una Vez Más” de Ximena Sariñana, que estuvo nominada a Mejor Canción Pop; su LP de 2022, ya no somos los mismos, le valió cuatro nominaciones más ese año, incluida la de Álbum del Año.

Elsa y Elmar ahora llega con el lanzamiento de su tercer álbum llamado Palacio, en el cual sondea las profundidades de su alma, buscando un significado más amplio en sus ansiedades y contratiempos románticos más personales. No te pierdas todo lo que nos contó al respecto…

La inspiración detrás de Palacio, el nuevo álbum musical de Elsa y Elmar

¿Cuál es la esencia Palacio?

Palacio es una persona que está haciendo lo que tiene que hacer en la vida, está haciendo música, porque eso es lo que siento que vine a hacer al mundo, con libertad, con muchísimas ganas y sin miedo en un universo que creé y que estoy muy contenta de compartir.

¿Crees que este álbum refleja también el crecimiento que has tenido no solo como cantante, sino también como mujer?

100%. En mi trabajo ha sido inherente al paso de los años el que mi música refleje quién soy como mujer, como humano, como amiga, como pareja y como todo lo que voy siendo y se siente muy bonito estar tan satisfecha de lo que soy porque eso significa que estoy igual de orgullosa de la música y del proyecto que estoy haciendo. Hay artistas que escriben temas imaginarios y hay otros que escriben momentos de la vida cotidiana, pero yo creo que lo mío es escribirle a mi paso por la Tierra.

‘Entre las piernas’ es una canción que celebra la feminidad y honra su belleza y también sus desafíos, cuéntame cómo fue el proceso de creación de esta canción.

Fue una idea totalmente honesta. Lo interesante esta canción es que fue la primera que compuse luego de terminar el disco pasado que se llama Ya no somos los mismos y creo que no tenía muy claro hacia dónde iba a ir, pero me invitaron a una sesión de composición y estaba muy premenstrual. No quería hacer canciones de amor, estaba harta de las canciones románticas y el único tema que tenía en la cabeza durante esos días era el hecho de que estaba insoportable y cansada de todo, obviamente esto alimentado por una serie de premenstrualidad. Soñé el coro de esta canción justo la noche antes de esta sesión de composición, llegué les puse el voice note y les dije ‘oigan, creo que de esto vamos a escribir hoy’.

Creo que la canción es muy auténtica y sobre todo muy real, ¿cuál dirías que es el objetivo principal de este tema musical y de qué forma te empodera a ti como mujer?

El objetivo de esta canción en primera instancia fue egoísta en el sentido en que siempre había tenido el interés de componer una canción que tuviese un mensaje político, de mi postura con respecto a ser mujer, con respecto a mi experiencia en esta sociedad y en esta industria y no me lo había permitido porque me daba miedo. Es una canción en la cual la sangre es una metáfora a que las experiencias de minorías sean invalidadas por otros, entonces creo que es una ofrenda a darle a esta sensación, cuando tú ya no permites que otros escriban tu experiencia, sino que eres tú eres quien le pone nombre, tú eres quien la describe, tú eres quien la reclama.

¿Por qué elegiste ‘Palacio’ como la canción para titular tu nuevo álbum?

Palacio es el eje de lo que viví y es el eje de este nuevo proyecto. Uno no puede compartirse al mundo si no tiene por dentro un lugar bonito en el cual vive con uno mismo. Es una canción de amor hacia una pareja, pero también hacia uno mismo. Quería que este disco fuera una celebración a la vida, a hacer música, a estar vivos, a enamorarnos, a desenamorarnos, a juntarnos y a desencantarnos

¿Cuál fue la fuente de inspiración para escribir la letra de ‘Visto’?

No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que me gusta alguien y andas ahí mandando mensajitos y de repente cuando la cosa se pone rara, compleja, hermosa, cómoda y bella, desaparecen. Te dejan en visto, entonces de eso ‘cuando me dejaste en visto, yo todavía no estaba listo, todo lo que había previsto y en tus planes ya no existo’. Básicamente dice: me hice me hice películas mentales y pues ni modo, tú me dejaste en visto.

¿Cuál es tu proceso para escribir una canción y aproximadamente cuánto dura el mismo?

Es como una esquizofrenia, te lo juro es como que eres poseído por algo. Por ejemplo, con ‘Qué mal’, me tardé por ahí de una hora en hacer todo, letra, música, todo y nos tardamos seis horas en grabarla y en tener lista la versión final. Pero por ejemplo, ‘Lento violento’ es una canción que llevamos un año y medio terminando y hasta hace un mes le terminamos una de sus partes. Yo soy muy esotérica y creo que todo cae así con su propio peso, entonces tengo que dejar a las canciones encontrar su camino. Fíjate que con el tiempo confío 100% en que va a suceder ese suceso en mi vida, en que va a llegar el colaborador correcto, y en que va a pasar lo que tenga que pasar para que la canción termine.

Recordando a la Elsa de los inicios, ¿cómo crees que has evolucionado como cantante desde que iniciaste la industria musical?

Creo que antes me daba miedito lo que fueran a opinar de mí, hoy en día me importa, porque creo que a todos nos importa lo que opinan de nosotros, más no me asusta y también sé que tengo la fuerza interior para lidiar con opiniones que no me gusten. Antes me daba pavor ser percibida como débil, me daba miedo ser percibida como muy romántica, muy melosa, muy aburrida, y ahora siento que esas palabras las puedo hacer parte de lo que soy y el hecho de aceptarlas me da la fuerza de decir ‘sí’. Ahora siento una mezcla perfecta como de agradecimiento y seguridad.

¿Con quién te gustaría colaborar a nivel nacional e internacional en un futuro?

A nivel nacional me gustaría meterme en el estudio con Bellekath, pero también me encantaría componer y hacer una canción con Mon Laferte, ambas me causan el mismo interés. A nivel internacional yo tengo un sueño de infancia que es colaborar con Juan Luis Guerra, y si me dices cuál sería mi locura más grande sería tipo entrar al estudio con Lana del Rey.