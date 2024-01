La foto de Stranger Things 5 revela el futuro de Eddie Munson

La quinta y última temporada de Stranger Things ya tiene su rodaje en marcha. La exitosa serie de Netflix llegará a su fin a finales de 2024 o principios de 2025 y tendrá que resolver no pocas cuestiones. Una de ellas es el destino final de Eddie Munson, el querido personaje interpretado por Joseph Quinn que debutó en la temporada 4.

En el capítulo final de la temporada 4 de Stranger Things, Eddie Munson se sacrificaba en el Mundo del Revés, siendo atacado por los monstruos del lugar mientras interpretaba un inolvidable solo de guitarra. En principio, el personaje parecía haber muerto, pero muchos fans han teorizado con que en realidad quedó malherido y seguirá con vida en la quinta temporada.

Las fotos filtradas del rodaje, sin embargo, parecen confirmar que Eddie no regresará en la nueva entrega de Stranger Things.

A través de las redes sociales han circulado imágenes en las que se ve a Gaten Matarazzo, el actor de Dustin, al lado de la tumba de su amigo. Puede apreciarse que la lápida ha sido vandalizada.

En ella pone: “Eddie Munson, Now at Peace” (“Eddie Munson, ahora en paz”). Sin embargo, por encima alguien ha escrito con un spray de grafiti: “Burn in Hell” (“Arde en el infierno”). Aunque Eddie pasó a formar parte del grupo protagonista, no era una persona especialmente querida en Hawkins. De hecho, le culparon de algunos de los asesinatos de Vecna.

Gaten Matarazzo on the set of Stranger Things 5. pic.twitter.com/YrJcaveJ7V — 21 (@21metgala) January 11, 2024

Por eso, aunque murió como un héroe, la ciudad le recuerda como un criminal. Sea como sea, lo que parece claro es que los creadores de Stranger Things no han cedido a la presión de los fans y no contarán con Eddie en sus próximos episodios, aunque su memoria seguirá muy viva, sobre todo en Dustin.

Tanto es así que, a través de las redes sociales, Stranger Things compartió una imagen desde el set de rodaje en la que aparece Matarazzo con la camiseta del Hellfire Club, la asociación de Dragones y Mazmorras que Eddie lideraba. El actor está haciendo el icónico gesto de los cuernos que tanto se viralizó gracias al personaje de Quinn.

“Transmisión importante del set de Stranger Things 5: ¡Hellfire vive!”, reza la descripción de la fotografía. La serie apenas acaba de empezar su rodaje pero ya es uno de los proyectos que más expectación despiertan en el futuro de Netflix. La plataforma aún no ha dado una fecha tentativa de estreno.

Por Europa Press