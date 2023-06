Esta artista de Hollywood reveló cómo fue besar a Will Smith y Johnny Depp en pantalla

Con una gran trayectoria en Hollywood, Johnny Depp y Will Smith se han convertido en dos de los actores más codiciados en el mundo del espectáculo. Mientras que Depp alcanzó la fama gracias a su participación en películas como Piratas del Caribe, La ventana secreta y El joven manos de tijera, Smith es conocido por sus papeles protagónicos en Aladdín, Soy Leyenda, Yo,Robot y Hancock.

Ambas celebridades resultan ser los amores de platónicos de miles de fanáticas alrededor del mundo, sin embargo, una reconocida actriz confesó que se sintió incómoda besando a Johnny y Will, ¡te contamos por qué!

La actriz que asegura que fue incómodo besar a Johnny Depp y Will Smith

Eva Mendes compartió pantalla tanto con Johnny Depp como con Will Smith; fue en el 2005 cuando la esposa de Ryan Gosling coprotagonizó con Hitch con Smith, por lo que tuvieron que rodar varias escenas de besos. Will aseguró en entrevista con The Oprah Winfrey Show que no volvería a besar a Mendes por su aliento con olor a atún, mientras que ella no se sentía a gusto cuando debía rozar los labios del actor. Y es que de acuerdo a sus declaraciones, Will la hacía sentir tan incómoda que para calmar sus nervios decidió comer un emparedado de atún con cebolla y una bolsa de Doritos.

En cuanto a Johnny Depp, Eva Mendes trabajó con el actor en Érase una vez en México y confesó que estaba tan enamorada del actor, que le resultó incómodo besarlo en el rodaje.

“Todos mis besos en la pantalla fueron los mejores, aunque lamento no haber besado a Johnny Depp por más tiempo. Estaba tan intimidada por él. Era la primera vez que trabajaba con un actor del que me había enamorado cuando era niña.”, reveló para Digital Spy.