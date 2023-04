Keanu Reeves y Alexandra Grant se besan apasionadamente en la MOCA Gala y dividen opiniones

Keanu Reeves y Alexandra Grant son un claro ejemplo de #RelationshipGoals. El actor y la artista han estado en el ojo público desde que iniciaron su relación en el 2018 después de trabajar juntos en Ode to Happiness, el libro del talentoso artista de Hollywood. Lamentablemente, Grant ha sido víctima de comentarios crueles y ofensivos por parte de algunos internautas, quienes han criticado su aspecto físico en variadas ocasiones por dejar sus canas al descubierto.

Sin embargo, Reeves aprovecha cada oportunidad que tiene para defender a su novia y demostrarle genuinamente su amor, tal como sucedió hace algunos días en la MOCA Gala que se llevó a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.

Keanu Reeves y Alexandra Grant protagonizan un apasionado beso en la alfombra roja de la MOCA Gala

La feliz pareja desfiló por la red carpet del evento luciendo asombrosos; el actor posó frente a las cámaras con un traje de vestir negro, camisa blanca y su característica melena revoltosa, mientras que Alexandra lució un vestido largo en color rojo con estampado de flores, detalles en el cuello y falda ancha.

Como dos adolescentes, Keanu y Alexandra no podían dejar de mirarse con mucho amor, pero fue cuando se dieron un apasionado beso en público que se robaron todas las miradas.

“Algo ve en ella que otras artificiales no tienen, porque dinero para tirarse silicona tienen los dos pero no es lo que les importa ni los mueve, él es un ser de luz a otro nivel que difícilmente alguien puede llegar a entender, mujer afortunada que alguien como él se fijara en ella y viceversa, seguro se complementan perfectamente desde lo natural y simple” y “Si el mundo fuera ciego, ¿seguirías siendo bonita? Esa es la belleza que perdura y la que realmente importa”, escribieron los internautas sobre la pareja, aunque no faltaron los haters que comentaron: "¿Está besando a su mamá?”.

