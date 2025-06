Justin Bieber lanza fuerte mensaje sobre lealtad y amor

El cantante canadiense que llegó a la cima con solo 15 años de edad y conquistó el corazón de millones de personas alrededor del mundo ha sido tendencia en los últimos meses por sus polémicas publicaciones en redes sociales.

Desde declaraciones sobre su salud mental hasta comentarios bastante desatinados sobre su esposa. Ahora, vuelve a consternar a sus fans por su contundente mensaje sobre la lealtad, el merecimiento y el amor.

Como ha sido de costumbre en las últimas semanas, el cantante usó sus redes sociales para compartir sus pensamientos y habló de cómo considera que la lealtad es algo que muchas personas usan como manera de manipular a los demás. Haciéndolo parecer una obligación más que una decisión por voluntad propia.

También mencionó que el amor es lo que realmente hace que las personas se queden en tu vida por decisión y no por verse forzados a permanecer en ella. En otra publicación habló del merecimiento y cómo las personas no deberían ir por la vida diciendo qué merecen los demás y qué no.

Ya que considera que es como criar a los hijos de alguien más, algo que simplemente no se debe hacer, posteriormente concluyó con la frase “Dios decide qué merecemos”.

Aunque muchos usuarios en redes vieron esto solo como uno más de sus momentos de reflexión, hay quienes siguen cuestionando el estado de salud mental del cantante y consideran que estas publicaciones son de alguien que necesita apoyo psicológico.