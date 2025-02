Justin Baldoni lanza sitio web con pruebas en contra de Blake Lively

Si hay alguien empeñado en limpiar su imagen, sin duda es Justin Baldoni. Ya que desde que se hizo publica la demanda por acoso sexual de Blake Lively en su contra, el actor y director junto a su abogado Bryan Freedman han compartido evidencias para dar su versión de la historia.

Desde contrademandas, a escenas inéditas de la película, Baldoni se ha defendido de las acusaciones de Blake y su esposo Ryan Reynolds. Pero el abogado de Justin durante una entrevista hace un par de semanas dio a conocer que harían pública mucha de la información que según ellos desacreditar por completo el caso de Lively en contra de Baldoni, y ese día llegó.

Ahora, con ayuda de un sitio web llamado “ The Lawsuit Info ”, Baldoni y Freedman compartieron dos documentos relacionados con el caso: las acusaciones legales presentadas por Baldoni en contra Lively y Reynolds, y un documento de 168 páginas titulado “cronología de eventos relevantes” relacionados con la controversia que ha surgido y la producción de It Ends with Us.

De momento no se sabe por cuánto tiempo estará activo el sitio o si se irá agregando más información por parte de Baldoni y Freedman. Cabe mencionar que ni Lively ni Reynolds han comentado algo relacionado con esta nueva información.