Juego limpio: 3 razones para ver el thriller erótico sobre masculinidad tóxica con Phoebe Dynevor

Fair Play (Juego limpio) acaba de estrenarse en Netflix y si eres una mujer trabajadora y empoderada, sin duda debes ver este contenido

Phoebe Dynevor alcanzó la fama mundial después de interpretar a Daphne Bridgerton en Los Bridgerton. A partir de entonces, a la actriz le han llovido propuestas para protagonizar diferentes proyectos, tal es el caso del nuevo lanzamiento de Netflix, Juego limpio (Fair Play).

¿De qué trata Juego limpio (Fair Play)? La trama gira en torno a Emily (Phoebe Dynevor) y Luke (Alden Ehrenreich), una feliz pareja de analistas financieros que llevan un romance estable, genuino y al parecer, muy equilibrado, a pesar de que es secreto. Sin embargo, todo da un giro cuando se abre una plaza de trabajo en Wall Street y ella es elegida para tomar el puesto, y de esta forma, ascender en el organigrama jerárquico. Su nuevo ascenso provocará un sin fin de problemas entre ella y Luke, dejando entrever algunas prácticas cotidianas relacionadas con la masculinidad tóxica que se vive día con día en la actualidad, sobre todo en el ámbito laboral.

“Cuando surge un ascenso muy codiciado en una despiadada empresa financiera, la relación entre los amantes Emily y Luke, que antes se ayudaban, empieza a agriarse y toma un cariz siniestro. El equilibrio de poder en su relación va cambiando y la pareja debe enfrentarse al verdadero precio del éxito y a los inquietantes límites de la ambición”, reza la sinopsis oficial.

Juego limpio: 3 razones para ver el thriller erótico sobre maculinidad tóxica con Phoebe Dynevor

Aprender a detectar la masculinidad tóxica

¿Por qué los hombres se sienten intimidados cuando una mujer es más exitosa que ellos en el ámbito profesional? A lo largo del tiempo, la sociedad ha generado estereotipos en los que catalogan al género masculino como el preferido para triunfar en lo laboral, sin embargo, esta película es un fuerte grito al feminismo y a las mujeres que sobresalen profesionalmente. Esta película es un recordatorio de que las mujeres también tienen derecho a triunfar laboralmente y a celebrar dichos triunfos sin temor a ser opacadas por los hombres.

Phoebe Dynevor en otra época

Si te encantó la caracterización de Phoebe Dynevor como Daphne Bridgerton, es momento de que le des una oportunidad de verla actuar en una película ambientada en el tiempo actual. Sin duda alguna, debes ver a la artista fuera de su ropa época como una mujer completamente empoderada, independiente y decidida.

Chloe Domont

La directora de Juego limpio (Fair Play) te empoderará con su forma de pensar, pues ella ve la masculinidad como una energía y no como una identidad: “Les enseñamos a los niños que, si no caben en esa caja de ideas de lo que es un hombre, deben sentirse como un fracaso”, dijo Domont y agregó que ella misma ha sido víctima de esta problemática en diferentes relaciones sentimentales, pues sus ex parejas se sentían amenazados por su éxito profesional. Lo que verás en Fair Play es un reflejo de lo que vivió Chloe Domont en sus diferentes romances.