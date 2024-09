Johnny Depp silenció a quienes dijeron que sus dientes estaban “podridos” después de su aparición en el Festival de Cine de Cannes del 2023

Gracias a su participación en icónicas películas como El joven manos de tijera, La ventana secreta, Piratas del caribe, Desde el invierno, El turista y más, Johnny Depp se ha coronado como uno de los actores más cotizados y reconocidos de Hollywood de las últimas décadas. Pero no es solo su talento el que ha dado de qué hablar, sino también su atractivo físico. A sus 61 años, Depp sigue teniendo una inmensa comunidad de fanáticos que no le pierden la pista, por lo que no pasaron desapercibida su más reciente transformación estética.

Dicen que el rasgo físico que más llama la atención a primera vista es la sonrisa, por eso, la reciente apariencia de Johnny Depp dio mucho de qué hablar en las redes sociales.

Johnny Depp muestra su gran transformación dental en un nuevo vídeo

El año pasado, durante el Festival de Cine de Cannes, Johnny Depp llamó la atención después de dejar a la vista sus desgastados dientes, los cuales de acuerdo a diversos internautas, tenían la apariencia de estar “podridos” y se volvieron virales en Internet.

Sin embargo, el actor reveló recientemente sus nuevos dientes blancos nacarados, silenciando a aquellos que dijeron que criticaron su sonrisa en el 2023.

En un nuevo video de Instagram, se puede ver al artista disfrutando de unas vacaciones en las Bahamas al lado del barman del Lorraine’s Café en Exuma. Depp aparece mezclando bebidas en el video que fue titulado “Jacksparrow conoce al camarero asesino de Exuma Bahamas... momentos únicos en la vida con el señor Johnny Depp”. Es en este clip en donde Johnny Depp dejó al descubierto su transformación dental...