¿Joe Alwyn rompe el silencio sobre el compromiso de Taylor Swift?

¿La nostalgia llegó al actor que sostuvo un romance por seis años con Taylor?

La noticia del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce a poco más de dos años no solo paralizó al mundo con emoción y alegría, sino que también desató dudas de qué dirían los ex galanes de la cantante, en especial Joe Alwyn.

Ya que el actor británico y la cantante sostuvieron un romance por seis años, y aunque hubo muchas especulaciones sobre una boda secreta entre la expareja, Taylor desmintió por completo esas especulaciones en 2023 cuando anunciaron su separación a poco de que arrancara su icónico The Eras Tour.

¿Qué dijo Joe Alwyn sobre el compromiso de Taylor y Travis?

Aunque Alwyn no ha salido a decir nada públicamente, fuentes cercanas al actor aseguran que él ha expresado que genuinamente le desea lo mejor, pero que no va a felicitarla, ya que considera que no es necesario y que ella no querría recibir una felicitación de su parte.

Ante esta declaración, muchas personas en redes sociales aplaudieron la madurez con la que ha respondido el actor, a pesar de ser una noticia sorprendente para alguien que compartió seis años de su vida con la cantante.