¿Joe Alwyn rompe el silencio sobre el compromiso de Taylor Swift?

August 29, 2025 • 
María Dávalos
taylor-swift-joe-alwyn.jpg

Getty Images

¿La nostalgia llegó al actor que sostuvo un romance por seis años con Taylor?

La noticia del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce a poco más de dos años no solo paralizó al mundo con emoción y alegría, sino que también desató dudas de qué dirían los ex galanes de la cantante, en especial Joe Alwyn.

Ya que el actor británico y la cantante sostuvieron un romance por seis años, y aunque hubo muchas especulaciones sobre una boda secreta entre la expareja, Taylor desmintió por completo esas especulaciones en 2023 cuando anunciaron su separación a poco de que arrancara su icónico The Eras Tour.

¿Qué dijo Joe Alwyn sobre el compromiso de Taylor y Travis?

Aunque Alwyn no ha salido a decir nada públicamente, fuentes cercanas al actor aseguran que él ha expresado que genuinamente le desea lo mejor, pero que no va a felicitarla, ya que considera que no es necesario y que ella no querría recibir una felicitación de su parte.

Ante esta declaración, muchas personas en redes sociales aplaudieron la madurez con la que ha respondido el actor, a pesar de ser una noticia sorprendente para alguien que compartió seis años de su vida con la cantante.

