Jennifer Lopez agradece haberse divorciado de Ben Affleck por esta razón

La cantante y actriz no dudó en compartir lo agradecida que se encuentra tras el divorcio con Ben Affleck y esto es lo que dijo

Si hay una pareja que parecía haber superado todos los obstáculos después de años de estar separados sin duda era Ben Affleck y Jennifer Lopez. Quienes tuvieron uno de los romances más mediáticos de principios de los 2000.

Aunque su relación parecía de cuento de hadas y su compromiso paralizó a los medios de comunicación, fue poco después que anunciaron que no llegarían al altar juntos. Tiempo después, cada quien formó una familia con otras personas y parecía que su historia de amor había quedado en el pasado.

No fue hasta abril del 2021 que decidieron darle un nuevo intento a su romance y todo parecía ir de maravilla, al punto en que para julio de 2022, por fin se convirtieron en marido y mujer.

Desafortunadamente, la relación no funcionó como lo tenían planeado, ya que para agosto del 2024 se comenzó el trámite para su divorcio y en enero del 2025 este fue concluido. Ante la separación, la pareja no ha hablado mucho al respecto, pero fue en una entrevista reciente que JLo sorprendería al público con sus declaraciones.

Jennifer Lopez está agradecida por su separación de Ben Affleck por esta contundente razón

Fue durante una entrevista para el programa de televisión “CBS News Sunday Morning” que la cantante dijo que divorciarse de Ben Affleck fue lo mejor que le ha pasado y agregó lo siguiente:

“Porque me cambió. Me ayudó a crecer como necesitaba crecer... Me volví más consciente de mí misma; soy una persona diferente ahora que el año pasado...”

Aunque la separación trajo consigo un renacer para JLo, también confesó que pasó por momentos muy difíciles, en especial durante las grabaciones de su nueva película “Kiss of the Spider Woman”, en la cual Ben fungió como productor ejecutivo.

El momento más difícil para Jennifer llegó con el estreno del filme en enero durante el Festival de Cine de Sundance, ya que ese mismo mes se concluyó el proceso de divorcio. A lo que JLo dijo lo siguiente:

“Fue una época muy difícil. Cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz, y luego, en casa, las cosas no estaban bien. Y simplemente pensaba: '¿Cómo puedo conciliar esto?’”

Ante la adversidad, Jennifer ha demostrado que ha salido adelante, ya que este año tuvo su gira por el mundo “Up All Night: Live in 2025”, la cual tuvo un gran recibimiento en diversos países.