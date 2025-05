Jennifer Lawrence se sincera sobre su maternidad y la depresión postparto

La actriz ganadora del Oscar que se mantuvo alejada un tiempo de los reflectores por enfocarse en formar una familia de la mano de su marido Cooke Maroney, regresa a la actuación.

A poco de dar a luz, Jennifer hizo su regreso triunfal al cine en el Festival de Cannes, como protagonista de ‘Die, My Love’, un thriller psicológico que nos muestra a Grace [Jennifer Lawrence] una madre primeriza en Francia que desarrolla depresión posparto y entra en psicosis.

Fue durante las conferencias de prensa que Lawrence también aprovechó para sincerarse sobre su maternidad, desde lo bueno que ha tenido en el ámbito laboral, hasta los conflictos emocionales que ha tenido que enfrentar.

“Como madre, fue muy difícil distinguir entre lo que yo haría y lo que ella [su personaje] haría. Fue desgarrador.

Acababa de tener a mi primogénito y no hay nada parecido al posparto. Es extremadamente aislante, lo cual es muy interesante.”

Un dato curioso es que durante la filmación de la película, Lawrence tenía 5 meses de embarazo, y al momento de recibir a su segundo bebé, todo cambió para ella.

“Te cambia la vida por completo. Es brutal e increíble. Así que no solo influyen en cada decisión sobre si trabajo, dónde trabajo y cuándo, sino que me han enseñado... bueno, no sabía que podía sentir tanto y que mi trabajo tiene mucho que ver con las emociones… obviamente, han cambiado mi vida para bien y me han transformado creativamente.”

Más allá de conectar física y emocionalmente con esta historia, desde su proyección en Cannes, las críticas enaltecen el trabajo de Lawrence al punto de mencionar una posible nominación al Oscar.