How To Have Sex: la película que retrata la estigmatización de la virginidad de las mujeres

How To Have Sex (Cómo tener sexo) se estrena este 16 de noviembre en todos los cines de México.

Protagonizada por Mia McKenna-Bruce, Shaun Thomas, Samuel Bottomley, Lara Peake, Enva Lewis y Laura Ambler, la película premiada en Cannes y dirigida por Molly Manning Walker es una descripción de los altibajos de la amistad entre las mujeres jóvenes. La trama de How To Have Sex aborda el tema de la estigmatización de la virginidad e incluso el abuso sexual.

“Tres adolescentes británicas se van de vacaciones, beben, salen de fiesta y se enrollan en lo que debería ser el mejor verano de sus vidas. Mientras bailan por las soleadas calles de Malia, se enfrentan a las complejidades del sexo, el consentimiento y el autodescubrimiento. Capturado con imágenes luminosas y una banda sonora perfecta, el debut en la dirección de Manning Walker pinta un retrato doloroso y real de la juventud adulta y de cómo deberían -o no deberían- desarrollarse las primeras experiencias sexuales”, reza la sinopsis.

Tuvimos la oportunidad de platicar con la directora de How To Have Sex, quien nos contó cómo surgió la idea de este proyecto.

How To Have Sex: la película que retrata la estigmatización de la virginidad de la mujer

¿Cuál es el contexto detrás de la creación y el proceso de Cómo Tener Sexo? ¿Cómo surgió la idea?

M: Fui a unas vacaciones de adolescente y quise reflejar cómo procesé lo que pasó. Particularmente la escena del blow job en el escenario fue algo de lo que fui testigo en ese viaje, así que fue una memoria formativa.

¿Qué significa para ti haber ganado Un Certain Regard en Cannes con esta película?

M: Fue increíble. Pasé la mayor parte del año pensando que a nadie le gustaría la película, así que obtener este título fue inesperado y asombroso.

How To Have Sex Mubi

Con el avance del feminismo y la lucha por la igualdad de género, ¿por qué crees que se sigue estigmatizando la virginidad?

M: Creo que en general las mujeres son hipersexualizas en la sociedad, por lo que si no has tenido sexo te estás “quedando atrás”. Creo que el estigma desaparecerá hasta que las mujeres sean valoradas como algo más que un objeto sexual.

La película muestra que las mujeres todavía tienen miedo de ser consideradas víctimas. ¿Cree que en algún sentido esto sigue influyendo en el aumento del acoso y abuso sexual?

M: Creo que el punto no es mostrar que las mujeres tienen miedo de ser víctimas, sino retratar a una víctima que no hemos visto en la pantalla con tanta frecuencia. Creo que en ocasiones hay un tipo específico de personas en las que pensamos como víctimas y quería mostrar que incluso las chicas abiertas, felices y sociales también pueden atravesar por difíciles batallas.

Cortesía

Personalmente, ¿qué es lo que más admiras del personaje interpretado por Mia McKenna-Bruce?

M: Me gusta que puede salir adelante de cualquier situación.

¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente sobre este tema?

M: Que todo va a estar bien.