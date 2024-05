[FOTOS] Justin Bieber aún conserva el tatuaje con la cara de Selena Gomez

¿Qué piensa Hailey Baldwin de que Justin Bieber conserve intacto el tatuaje que se hizo en honor a Selena Gomez?

Selena Gomez y Justin Bieber protagonizaron uno de los romances más polémicos de Hollywood durante 10 años. Los artistas mantuvieron un noviazgo intermitente que acaparó los titulares, pero todo llegó a su fin en el 2018, cuando la expareja se dio una última oportunidad pero las cosas entre ellos no funcionaron. Fue tan solo algunos meses después que Bieber se comprometió con Hailey Baldwin, con quien actualmente está casado y se convertirá en padre. Fue a través de Instagram que la modelo y el canadiense revelaron la emocionante noicia. Ella, vestida de blanco y luciendo un diseño de Yves Saint Laurent mostró su pancita de embarazo de alrededor de cuatro meses de gestación.

Sin embargo, algunos internautas se percataron de un detalle relevante relacionado con Selena Gomez: Justin aún conserva el tatuaje que se hizo con el rostro de su exnovia.

Justin Bieber aún conserva el tatuaje con el rostro de Selena Gomez

Cuando aún eran una pareja, Justin se tatuó la cara de Selena permanentemente en el brazo, y al igual que muchas celebridades han hecho después de terminar una relación, se creía que el intérprete de Yummy decidiría borrar o cubrir el polémico tatuaje, pero no fue así. Los usuarios de las redes sociales han notado en recientes fotografías que Bieber sigue conservando el recuerdo de Selena Gomez en su brazo izquierdo. La última imagen es de enero de 2024.

¿Qué piensa Hailey Baldwin sobre el tatuaje de Justin Bieber?

Hailey Baldwin ha aprendido a vivir con la idea de que Justin mantenga intacto el tatuaje inspirado en Selena Gomez:

“No es una situación ideal, hay un recordatorio constante de Selena allí en su brazo, todos pueden admitir que es incómodo. Él trató de taparse la cara con algo de sombra hace unos años, pero todavía se puede decir que es ella. Pero Hailey no deja que le moleste, ella no se inmuta. Ella no es del tipo que causa drama o reacciona de manera exagerada, ese no es su estilo. Y Justin dijo todas las cosas correctas para que se sintiera mejor al respecto. Él le dijo que el tatuaje es su pasado y que ella es la que él eligió como su futuro”, dijo una una fuente cercana a Hailey para Hollywood Life.