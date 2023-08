Fallece el novio de Sandra Bullock; ¿cuánto tiempo llevaba con Bryan Randall?

¿De qué murió Bryan Randall? El novio de Sandra Bullock perdió la vida a los 57 años de edad

El novio de Sandra Bullock, Bryan Randall, lamentablemente falleció a los 57 años de edad a causa de esclerosis lateral amiotrófica. De acuerdo a la revista People, el fotógrafo perdió la vida el pasado sábado 5 de agosto: “Es con gran tristeza que compartimos que el 5 de agosto, Bryan Randall falleció en paz después de una batalla de tres años contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)”, se lee en el comunicado que compartió la familia del artista.

“Bryan decidió desde el principio mantener en privado su recorrido por ELA y aquellos de nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su deseo. Estamos inmensamente agradecidos con los médicos incansables que enfrentaron esta enfermedad con nosotros y con las asombrosas enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de cuarto, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con la nuestra”, añadieron.

Cuánto tiempo llevaban juntos Sandra Bullock y Bryan Randall

Sandra Bullock y Bryan Randall se conocieron en enero del 2015, pero fue hasta un año después que la pareja hizo pública su relación. Ocho años más tarde, la actriz de Hollywood se encuentra atravesando por una de las más grandes y dolorosas pérdidas: la de tu alma gemela. Fue en el 2021 cuando Bullock se refirió a Bryan como el “amor de su vida”.

“Encontré el amor de mi vida. Compartimos dos hermosos hijos: tres hijos, la hija de Bryan. Es lo mejor que he tenido”, dijo en Red Table Talk. “No necesito un papel para ser una compañera devota y una madre devota. No necesito que me digan que esté siempre presente en los momentos más difíciles. No necesito que me digan que capee una tormenta con un buen hombre”, finalizó Sandra.