Ex empleado de Gucci desmiente la historia de amor de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez siempre ha estado interesada en la industria de la moda, incluso desde antes de saltar a la fama. Durante muchos años, la modelo trabajó en exclusivas tiendas de las marcas más prestigiosas, como Massimo Dutti y Gucci , en donde conoció a Cristiano Ronaldo.

“Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero para que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. Pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”, dijo Georgina sobre el momento en el que vio a Cristiano por primera vez.

En aquel entonces, la multimillonaria portaba un elegante uniforme en blanco y negro, y recientemente un ex empleado de la tienda en la que trabaja Georgina reveló más detalles sobre su pasado.

Ex empleado que trabajaba con Georgina Rodríguez revela secretos sobre el pasado de la modelo

Fue a través de TikTok que el creador de contenido e influencer, Pablo Bone contó que trabajó con Georgina Rodríguez en Gucci durante algunos años. Desde su perspectiva y experiencia, recordó que la modelo tenía “aires de grandeza”, además de que reveló que la historia de amor que Rodríguez y Ronaldo cuentan, no es la real.

“Como todos saben, porque Georgina lo ha contado, cuando se conocieron Cristiano entraba a la tienda de Gucci con unos amigos y con su hijo y justo ella salía por la puerta, pero eso no fue así. Cuando Cristiano entró a la tienda de Gucci todos nos giramos para mirarle porque es un hombre súper alto y a ese tipo de clientes solo los atienden los responsables de la tienda”, comenzó contando.

“No hablaron en la tienda, pero después de unas semanas se vieron en una fiesta donde se conocieron un poquito más”, dijo y aseguró que luego “CR7″ volvió a la tienda para posteriormente pedir que cerraran la tienda al público para estar con el encargado de la tienda y con Georgina. Además, también añadió que en aquel entonces, la modelo tenía “aires de grandeza”.

“Aunque ella no tuviera mucho dinero o no tuviera el dinero que tiene ahora, siempre tuvo esos aires de prepotencia y de superioridad. Al final ella siempre estuvo buscando pegar el pelotazo y por eso trabajó en diferentes firmas de lujo, conocía a un montón de gente en el mundo de la noche en Madrid”, reveló.