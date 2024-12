¿Eugenio Derbez critica a Selena Gomez?

Una de las películas que más ha dado de qué hablar en los últimos meses es Emilia Pérez. Dirigida por Jacques Audiard, cuenta con un elenco de lujo: Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Zoe Saldaña, Adriana Paz y Édgar Ramírez. Desde múltiples nominaciones y premios hasta fuertes críticas, la cinta ha generado opiniones divididas entre expertos y celebridades, incluyendo a Gaby Meza y Eugenio Derbez.

En una entrevista con Gaby Meza, Eugenio Derbez compartió su opinión sobre la actuación de Selena Gomez en Emilia Pérez, calificándola como “indefendible”. Señaló las dificultades de la actriz al hablar español, además de la falta de matices en su interpretación en este idioma.

El propio director de la película ya había comentado al respecto en una declaración anterior: “Pensaba que Selena hablaba español y resultó que no, porque es norteamericana. A veces uno comete errores así. Pero me rodeé de personas meticulosas en el tema del acento, lo cual me ayudó. Aunque lo que realmente me interesaba era la actuación y la musicalidad.”

Tras la viralización de la entrevista entre Meza y Derbez, Selena respondió a las críticas con un mensaje en sus redes sociales:

Redes sociales