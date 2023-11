“Estaba inclinado sobre el sofá": El actor con el que Will Smith supuestamente tuvo sexo

De acuerdo a Brother Bilaal,el ex representante de Will Smith, el actor tuvo sexo anal con uno de sus coestrellas.

La vida privada de Will Smith ha dado mucho de qué hablar durante los últimos meses debido a que Jada Pinkett Smith hizo algunas fuertes e inesperadas revelaciones sobre su matrimonio con el famoso actor de Hollywood, como por ejemplo, que llevan separados desde el 2016 aunque no están legalmente divorciados. Posterior a estas declaraciones, resurgió en Internet la teoría de que Will supuestamente le había sido infiel a Jada con Margot Robbie después de protagonizar Focus en el año 2015. Sin embargo, la artista desmintió los rumores, señalando que era ridículo que un juego entre amigos fuera malinterpretado.

Ahora, Will Smith está involucrado en otro polémico rumor que asegura que mantuvo relaciones sexuales con otro actor del medio. Ante dichas especulaciones, el protagonista de Aladdín ya dio sus declaraciones.

El actor con el que Will Smith supuestamente tuvo relaciones sexuales

Duane Martin es el artista con el que Will Smith habría mantenido relaciones íntimas. Durante los últimos días, el actor enfrentó rumores de que él y su coestrella tenían un vínculo físico. Todo comenzó cuando el ex asistente de Will, Brother Bilaal, revelara en el podcast Unwine con Tasha K. que vio a Will y Duane practicando sexo anal cuando fue a buscarlos para filmar algo.

“Abrí la puerta del camerino de Duane y fue entonces cuando veo a Duane teniendo sexo anal con Will”, afirmó Bilaal. “Había un sofá y Will estaba inclinado sobre el sofá y Duane estaba de pie matándolo, asesinándolo. Fue un asesinato allí”.

Sin embargo, Will Smith no tardó en desmentir dichas declaraciones a través de un comunicado: “Esta historia está completamente inventada y la afirmación es inequívocamente falsa”, le dijo un representante de Will a Us Weekly.