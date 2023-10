Jada Pinkett Smith decidió no hablar sobre su separación con Will Smith por esta razón específica

Son muchas las celebridades que han decidido terminar su romance y continuar con sus vidas por separado; Jennifer Garner y Ben Affleck, Ariana Grande y Dalton Gomez, Taylor Swift y Joe Alwyn, Rosalía y Rauw Alejandro, Shakira y Gerard Piqué y la lista sigue. Sin embargo, hay una pareja que también se separó hace mucho tiempo y decidieron mantener su ruptura en secreto; se trata de Jada Pinkett Smith y Will Smith.

La pareja fue el centro de atención en los Premios Óscar 2022 después de Will Smith le diera una bofetada a Chris Rock en plena presentación por una broma que hizo el cómico sobre la alopecia de Jada. A partir de ese momento, el matrimonio de los actores dio mucho de qué hablar; hace algún tiempo, Jada admitió públicamente y delante de su marido que había sido infiel, pero la historia dio un giro cuando revelaron que ambos mantenían una relación abierta.

Sin embargo, Jada Pinkett Smith acaba de dar unas nuevas declaraciones en las que asegura que Will y ella llevan separados desde el 2016.

La polémica promesa por la que Jada Pinkett Smith ocultó su separación con Will Smith durante 7 años

Pinkett Smith reveló en un clip del especial NBC News con Hoda Kotb que Will Smith y ella han llevado “vidas completamente separadas” desde 2016. La artista aseguró que habían mantenido este detalle alejado del ojo público porque no estaban “listos todavía” y que estaban tratando de descubrir “cómo ser socios”.

"¿Cómo le presentamos eso a la gente?” le preguntó a Kotb. “No nos habíamos dado cuenta de eso”.

Aunque no están legalmente divorciados, Jada y Will se dieron cuenta de que las cosas entre ellos ya no estaban funcionando: “Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo”, reveló Pinkett Smith. “Creo que ambos todavía estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona”, añadió, y es que la pareja comenzó a salir desde 1995 y desde entonces, aparentemente habían sido inseparables.

Además, Jada confesó que hizo una promesa de que nunca se divorciaría de Will Smith y que “simplemente no ha podido romper esa promesa”.

Jada revelará más detalles al respecto en su libro Worthy, el cual se publica el próximo 17 de octubre.