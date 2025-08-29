Esta es la millonaria cantidad que los Backstreet Boys ganan por concierto en Las Vegas

Pocas boy bands han tenido el impacto cultural que los Backstreet Boys, desde convertirse en el furor de las chicas en los 90 hasta seguir siendo uno de los referentes más grandes en la industria musical.

Es por eso que el anuncio de su regreso enloqueció a millones de fans, en especial después de que se diera a conocer que tendrían una residencia en uno de los recintos más importantes en la actualidad, The Sphere en Las Vegas.

Pero lo más curioso es que, a pesar de haber empezado en julio, los Backstreet Boys no solo han reunido a miles de fans a disfrutar de su increíble espectáculo, sino que también han facturado millones de dólares por noche.

¿Cuánto ganan los Backstreet Boys por concierto en The Sphere?

TMZ reveló que los cantantes estadounidenses están cobrando 4 millones de dólares por noche. Por lo que en solo 15 fechas que darán show de julio a agosto, estarían cobrando 60 millones de dólares.

Sin duda, una cantidad de dinero sorprendente, pero completamente entendible; después de todo, se trata de una de las boy bands más importantes en la historia de la música pop. Si a ti te pagaran eso por día, ¿qué sería lo primero que harías con tanto dinero?