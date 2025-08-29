Suscríbete
Entretenimiento

Esta es la millonaria cantidad que los Backstreet Boys ganan por concierto en Las Vegas

Parece que los Backstreet Boys tomaron el consejo de Shakira y están facturando como nunca

August 28, 2025 • 
María Dávalos
Backstreet-Boys

Instagram: backstreetboys

Pocas boy bands han tenido el impacto cultural que los Backstreet Boys, desde convertirse en el furor de las chicas en los 90 hasta seguir siendo uno de los referentes más grandes en la industria musical.

Es por eso que el anuncio de su regreso enloqueció a millones de fans, en especial después de que se diera a conocer que tendrían una residencia en uno de los recintos más importantes en la actualidad, The Sphere en Las Vegas.

Pero lo más curioso es que, a pesar de haber empezado en julio, los Backstreet Boys no solo han reunido a miles de fans a disfrutar de su increíble espectáculo, sino que también han facturado millones de dólares por noche.

¿Cuánto ganan los Backstreet Boys por concierto en The Sphere?

TMZ reveló que los cantantes estadounidenses están cobrando 4 millones de dólares por noche. Por lo que en solo 15 fechas que darán show de julio a agosto, estarían cobrando 60 millones de dólares.

Sin duda, una cantidad de dinero sorprendente, pero completamente entendible; después de todo, se trata de una de las boy bands más importantes en la historia de la música pop. Si a ti te pagaran eso por día, ¿qué sería lo primero que harías con tanto dinero?

backstreet boys
María Dávalos
María Dávalos
Te sugerimos
Gilmore-girls-documental.jpg
Entretenimiento
Gilmore Girls regresa para conmemorar su 25º aniversario y esto es lo que necesita saber
August 25, 2025
 · 
María Dávalos
Gavin-Casalegno-TSITP.jpg.png
Entretenimiento
Gavin Casalegno rompe el silencio sobre los ataques que ha recibido por The Summer I Turned Pretty
August 24, 2025
 · 
María Dávalos
Taylor-Swift-Travis-Kelce-Comprometidos.jpg
Entretenimiento
¡Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar!
August 26, 2025
 · 
María Dávalos
millie-bobby-brown-jake-bonjovi-bebé.jpg
Entretenimiento
¡Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi son papás!
August 21, 2025
 · 
María Dávalos