Un reportero reveló que tiene la teoría de que Ángela Aguilar se embarazó para que su padre aceptara que llegara al altar con Christian Nodal

¿Por qué la premura de Christian Nodal y Ángela Aguilar de llegar al altar? La pareja dio el “sí quiero” en el altar de la Hacienda San Gabriel de las Palmas en el estado de Morelos frente a sus familiares y amigos más cercanos el pasado 24 de julio de 2024, desatando una ola de teorías que revelarían por qué decidieron casarse a pocos meses de haber iniciado su romance.

Una de las teorías habla sobre una supuesta pelea que tuvieron Pepe Aguilar y Ángela. Fue la periodista Blanca Martínez quien explicó lo que habría pasado entre ellos:

“La planeación de esta boda comenzó el 10 de julio. Ángela tuvo un encuentro de palabras con su papá después de comprometerse, porque él le aconsejó que pensara bien las cosas antes de casarse con Christian, por la fama que tiene de pasar de novia en novia, la discusión escaló al grado que Ángela por llevarle la contraria a su papá, quiso adelantar todo y en dos semanas ya tenía lugar, catering, seguridad, invitados, etcétera”, explicó en Al Extremo.

¿Está embarazada Ángela Aguilar? Esto reveló un periodista

La segunda teoría habla sobre un supuesto embarazo. René Franco, el panelista de “La Casa de los Famosos México”, habló sobre lo que él cree que llevó a la pareja a casarse tan precipitadamente.

“Te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que Ángela en una de esas se embarazó para que Pepe no le dijera que no. Esa es mi especulación: ‘ah no, es que no me lo quites papá, estoy embarazada’ y la única reacción lógica del señor Aguilar fue ‘pues te casas’”, dijo en su programa de YouTube, La Taquilla y recalcó que se trata solo de una idea suya.

“Esa es la historia que mi mente me está contando, pero hasta que no me cuenten bien la historia yo no voy a decir nada. Aunque si en seis, siete meses, nace un niño Nodal Aguilar o niña Nodal Aguilar, no me extrañaría”, reveló finalmente.