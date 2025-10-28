Es oficial: Chris Evans y Alba Baptista ya son papás

Durante varios años, Chris Evans fue considerado el soltero más codiciado de Hollywood. Su encanto natural, su sentido del humor y su aura de novio ideal lo convirtieron en el crush universal de toda una generación. Pero fue una actriz portuguesa, de mirada serena y carácter reservado, quien cambió su historia para siempre.

Alba Baptista y Chris Evans se conocieron en 2021, cuando ella ya despuntaba como una de las estrellas jóvenes más prometedoras de Europa gracias a su trabajo en series internacionales. La conexión fue inmediata, pero el romance permaneció en secreto durante meses. Mientras el mundo especulaba, ellos construían algo real: citas discretas, viajes a Boston, largas caminatas con su perro Dodger y una complicidad que pronto se volvió imposible de ocultar.

Su primera aparición pública como pareja llegó hasta 2023. A diferencia de otras celebridades, eligieron la discreción antes que la exposición. No hubo declaraciones de amor en redes ni portadas planeadas; su historia creció al margen del ruido, sostenida por la intimidad y el respeto, de hecho, ambos mantienen su relación alejada de redes sociales.

En septiembre de 2023, sellaron su relación con una boda privada en Cape Cod, rodeados de amigos muy cercanos y familiares. Poco después, celebraron una segunda ceremonia en Portugal, un guiño a las raíces de Alba Baptista y a la unión de dos mundos que parecían destinados a encontrarse.

La llegada de su primer bebé, confirmada recientemente TMZ, es el capítulo más tierno de esta historia. Aunque no han revelado el nombre ni el género, la pareja parece enfocada en lo esencial: disfrutar la maternidad y la paternidad sin que el amor se convierta en espectáculo.

En una industria donde todo se comparte, Chris Evans y Alba Baptista demuestran que la verdadera conexión no necesita hashtags ni titulares. Su relación es una rareza moderna, genuina, madura y ajena al drama. Él encontró en ella la calma; ella, en él, un refugio. Juntos, construyen la versión más romántica y realista del amor en tiempos de exposición total.