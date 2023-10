ENTREVISTA: Camila Valero vuelve a sus orígenes en la serie ‘Pacto de Silencio’ producida por Netflix

La nueva serie de Netflix ‘Pacto de silencio’ es una apuesta novedosa que te permitirá experimentar un sinfín de emociones con su conmovedora historia, en ella debuta como protagonista Camila Valero quien nos habló de Brenda Rey, el personaje central de la trama.

Al llegar a la adultez, millones de seres humanos experimentan una imperiosa necesidad de regresar a sus orígenes, conocer a fondo a quienes les antecedieron genealógicamente y, básicamente, este es el argumento principal del nuevo proyecto de Netflix que protagoniza Camila Valero, la menor de la dinastía Pinal.

Podría parecer una casualidad que Camila Valero protagonice la serie que aborda maquiavélicamente el tema del origen personal y el árbol genealógico, sin embargo, Brenda Rey experimenta esta necesidad de una manera compleja a través del rencor y la venganza, en cambio para Camila Valero este tema ha sido una oportunidad para reencontrarse consigo misma y experimentar un viaje de autoconocimiento que parece nunca tener fin.

‘Pacto de silencio’ llega a Netflix en octubre

A partir del 11 de octubre podrás disfrutar de la historia de Brenda Rey, una exitosa influencer que intenta saciar la sed de venganza que provocó el haber sido abandonada por su madre en la infancia, por lo que, llegada la adultez, Brenda busca a través de las redes sociales sus posibles orígenes y busca a toda costa irrumpir en la vida actual de quienes estuvieron involucradas en ese evento años atrás.

¿Qué similitudes encuentra Camila Valero con Brenda Rey?

Aunque Brenda aborda este tema desde un lugar mucho más profundo también se está encontrando a sí misma, quiere saber de dónde vienen sus genes, quiere saber de dónde vienen sus ojos, de dónde viene esta necesidad de hacer cosas, de su carácter. Muchas veces hay una necesidad de alcanzar a nuestros papás, de superarlos o de ser mejores, pero creo que Brenda y yo compartimos que ambas estamos en la búsqueda de ser reconocidas. Creo que sí hay algo con la sangre que es muy fuerte, puedes identificarte con tu familia o no porque muchas veces tu familia no es lo que todos quisiéramos, pero ambas estamos buscando identidad.

La menor de la dinastía Pinal, Camila Valero, decidió seguir los pasos de sus antecesoras quienes son un referente actoral mexicano, sin embargo, ella está dispuesta a abrir sus propios caminos en series de televisión y posteriormente en el cine internacional.

¿Qué fue lo más difícil de interpretar a Brenda Rey en ‘Pacto de silencio’?

Toda la parte de la de la venganza, de este enojo que tiene. A mí me costó mucho agarrarle al principio. Yo insistía mucho en llevar a Brenda hacia un lado más sensible, más vulnerable, porque supongo que es un poco más mi esencia.

Tengo un carácter muy fuerte que he aprendido a controlar y a esconderlo ya que me he vuelto una persona mucho más suave; con Brenda tuve que sacar ese carácter fuerte que tengo quizá hasta castigado.

Uno de los aspectos más interesantes de la propuesta que pone Netflix sobre la mesa es la de ver a una protagonista que no es dulce, ni agradable al cien por ciento, Brenda está sedienta de venganza por el abandono que sufrió en la infancia y en ese esquema se desarrolla la trama de ‘Pacto de silencio’

Este personaje es muy rico y fue muy de explorar porque en su complejidad no sabes bien si te cae bien o no. Como que dices quiero que se vengue, pero lo que está haciendo está muy mal ¿sabes?

Estamos muy acostumbrados a ver al protagónico y al antagónico, pero Brenda es los dos y es muy complejo porque tiene sed de venganza, pero a la vez es una niña que está buscando a su mamá. Generalmente sólo se le permite a los hombres ser complejos y atormentados.

Además de esta propuesta narrativa donde la protagonista no es un personaje dulce y estereotipado, Netflix se ha atrevido a implementar elencos con nuevos rostros y abrirle la oportunidad a talentos emergentes que lo están haciendo muy bien. ¿Qué relevancia tiene esta apertura de Netflix?

Desearía que más medios y más producciones se arriesgarán a buscar nuevo talento porque México es un productor de talento. Hay tantos actores actrices que están esperando una oportunidad y tristemente creo que son pocas las oportunidades que realmente te abren muchas puertas.

Es innegable que mi apellido me ha abierto muchas puertas, sin embargo, he hecho castings para todos los proyectos que he interpretado, obviamente reconozco que es un medio que se rige mucho por los nombres y por la fama aunque yo empecé con papeles muy pequeños que han ido creciendo hasta ahora que es mi primer protagónico.

Yo he hecho fila como todos los demás. Camila Valero en exclusiva para Cosmopolitan

¿Qué consejo le das a las lectoras de Cosmopolitan respecto de los traumas generacionales pensando en la historia de Brenda Rey y tu historia personal?

El mayor consejo es: ve a terapia. Yo sé que no es fácil, pero sí debes dedicarte tiempo a ti misma. Entenderte y pasar tiempo sola porque entonces te conoces como si estuvieras conociendo una amiga. También recomiendo mucho escribir tus pensamientos.

Elenco de ‘Pacto de silencio’

Además de contar con Camila Valero como la protagonista, en ‘Pacto de silencio’ también participan Marimar Vega, Adriana Louvier, Kika Edgar, Litzy y Chantal Andere.