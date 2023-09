Ella es la exnovia de Chris Evans que fue acosada en redes sociales por su físico

Antes de casarse con Alba Baptista, Chris Evans mantuvo un romance con esta actriz que lamentablemente fue muy acosada en redes sociales

Chris Evans y Alba Baptista demostraron que para el amor no hay edad y se casaron en secreto el pasado 9 de septiembre, dos años después de que comenzaron a sonar rumores de romance entre ellos. Después de una larga espera, el Capitán Ámérica al fin encontró a su alma gemela, y es que el actor tiene un largo historial romántico fallido.

Evans fue vinculado de forma romántica con Jessica Biel, Diana Agron, Sandra Bullock, Lily Collins, Minka Kelly y finalmente Jenny Slate. Fue precisamente esta última quien se convirtió en víctima de comentarios hirientes cuando comenzó una relación con Chris Evans.

Ella es la exnovia de Chris Evans que siempre fue acosada en redes sociales por su físico

Fue en agosto de 2016 cuando Chris Evans y Jenny Slate se conocieron durante la filmación de la película Gifted; a partir de entonces se volvieron grandes amigos y posteriormente terminaron enamorándose. Los actores hicieron su primera aparición pública como pareja en la alfombra roja de la premiere de La Vida Secreta de Tus Mascotas, la cual se llevó a cabo en el 2018.

A partir de que se dio a conocer su romance, Jenny comenzó a ser víctima de los haters en las redes sociales, quienes señalaban que “no era lo suficientemente bonita” para ser la novia de Chris Evans, además de que se burlaban de sus rasgos físicos. Sin embargo, Slate no dejó que estas críticas la afectaran e incluso abordó el tema con madurez y filosofía:

“Tal vez las personas sean malas contigo en Internet, pero no están en la puerta de tu casa. No están en tu mesa, puedes decidir si son personajes reales en tu vida o no”, expresó. Después de dos años de relación, los artistas decidieron terminar su romance por falta de tiempo, incompatibilidad de agendas y presión social.

Ella es la exnovia de Chris Evans que siempre fue acosada en redes sociales por su físico

“Para ser honesta, no pensé que yo fuera su tipo. Finalmente, fue como: ¿Oh, tienes estos sentimientos por mí??; yo estaba mirando alrededor y preguntándome: ¿Es esto una broma?. Cuando se me acercó le dije de una vez que era un tipo de persona muy, muy diferente y que no quería ser un experimento”, expresó la actriz sobre el hecho de que Chris se enamorara de ella. Actualmente, Evans y Slate son muy buenos amigos y se recuerdan con mucho cariño.