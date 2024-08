Ella es la actriz que estaría interesada en salir con Ben Affleck después de divorciarse de JLo

Aunque aún no se ha firmado el divorcio, los rumores de que Ben Affleck y Jennifer Aniston están interesados en salir y conocerse mejor no han cesado…

Los rumores sobre el divorcio de Ben Affleck y Jennifer López continúan en subida y aunque hasta el momento no han oficializado la fecha de la firma definitiva, surge una nueva información alrededor de la mediática pareja.

La revista Heat publicó recientemente que Jennifer Aniston estaría interesada en tener un acercamiento con Ben Affleck, de quien ha estado enamorada en secreto desde 2009 cuando filmaron juntos He’s Just Not That Into You, solamente de concretarse el divorcio con JLo, esto pondría al descubierto que a Ben Affleck le gustan las Jennifer.

De hecho, de acuerdo con la publicación, Ben Affleck y Jennifer Aniston mantienen una comunicación amistosa y coqueta que tiene el visto bueno de sus amigos en común como Sandra Bullock y Jon Hamm quienes aprueban el potencial de ambos como pareja.

Cuando filmaron esa película, había una química evidente. Ambos estaban con otras personas, así que nunca pasó nada. Ahora, Jen está prestando mucha atención a Ben Revista Heat

Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha dado ninguna declaración al respecto, pues se sabe que Ben Affleck es sumamente discreto con su vida privada, sobre todo ahora que se encuentra en el oleaje de un posible divorcio de quien muchos consideran, es el amor de su vida: JLo.

Jennifer Aniston estaría interesada en salir con Ben Affleck si este se divorcia de JLo Getty images