El talento latino se apropia de Estados Unidos: ella es Camila Pérez ENTREVISTA

A partir de hoy ya puedes disfrutar Acapulco, la serie de Apple TV que demuestra que el talento latino está conquistando Estados Unidos

El talento latino se apodera del público estadounidense gracias a las producciones de grandes figuras mexicanas como Eugenio Derbez quien hoy estrena ‘Acapulco’ por apple TV, una fascinante historia que juega con el tiempo y te traslada al paradisíaco México de los 80’s.

Camila Pérez forma parte del elenco como Julia, una joven diseñadora de modas que forma parte del pasado.

Cosmopolitan: ¿Cómo descubriste que querías ser actriz?

Camila Pérez: Todo empezó cuando tenía 17 años, el colegio me llevó al teatro a ver La casa de Bernarda Alba y me encantó lo que vi. Después de esa obra empecé a buscar clases de actuación y teatro, pero no lo consideraba para hacer una carrera porque no crecí en este ambiente.

Cuando me tocó buscar universidades, mi consejera profesional me sugirió explorar este hobbie y audicioné para la Academia Americana de Artes Dramáticos de Nueva York y recibí una beca. Nunca lo soñé, pero ya es mi todo.

¿Qué significa para ti y tu carrera trabajar junto a Eugenio Derbez, Damián Alcázar y Jaime Camil?

Camila Pérez: Ha sido todo un sueño porque mi familia creció viendo a Eugenio en la Familia P. Luche, ser parte de una serie con el para mi ha sido un regalo muy lindo y un privilegio, nunca me imaginé compartiendo pantalla con ellos. Es una persona muy generosa que quiere abrir las puertas a esta nueva generación.

Con Damián Alcázar sí comparto escena ya que ambos pertenecemos al pasado en la serie, Damián es mi parcero, tengo una relación muy linda con él y siempre trato de preguntarle cosas para que me comparta sus secretos de actuación.

¿Cómo te identificas con Julia, el personaje de Acapulco que interpretas tú?

Camila Pérez: Julia es muy especial para mí porque cuando mi mamá tenía la edad de Julia era diseñadora de modas, desafortunadamente fue un sueño que no se logró concretar, pero a través de Julia trato de honrar a mi mamá. Mi mamá ya no está aquí con nosotros, ella murió.

Julia es una berraca, como decimos en Colombia. Es muy ambiciosa, es una mujer que cree mucho en sí misma, está empezando desde cero en un país que no es el suyo, porque ella es de Medellín como yo.

Hay cosas que tenemos en común: somos soñadoras, no tomamos un no como respuesta, ambiciosas, soñadoras, creativas y también tenemos muchas cosas opuestas. Ella es más calmada, más pasiva y yo soy extrovertida.

¿Cuál es la experiencia más inolvidable de tu participación en Acapulco?

Camila Pérez: Más allá de lo actoral, vivir en México estos tres años han sido inolvidable. Todo el elenco vivía en el mismo hotel y nadie salía de ahí. Yo me sentía en un reality show.

Aprendí a ser generosa, a tener paciencia y aprendí mucho de la cultura mexicana, son las personas más espectaculares que he conocido: son serviciales, abiertas, amigables, sensibles. La experiencia de conocer más de México y su gente ha sido un honor.

¿Te quedarías a vivir en México?

Camila Pérez: No le digo que no a nada porque me encanta explorar, pero yo soy neoyorkina. Crecí en Nueva York y por ahora no me puedes sacar de mi apartamento en Brooklyn, pero lo pensaría porque sí batallo con la comida picante.