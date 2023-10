Kendall Jenner no tiene un cuerpo curvy como sus hermanas, pero tiene un truco para aumentar el tamaño de su busto en cuestión de 20 minutos

Kylie Jenner cambió drásticamente su apariencia mediante una serie de cirugías y procedimientos estéticos. La menor de las Kardashian transformó radicalmente su belleza; entre las operaciones a las que se sometió destacan aumento de glúteos, mamoplastía, relleno de labios, perfilado de barbilla, rinoplastia y moldeado de caderas. Y es que tanto ella como Kim, Khloé y Kourtney se caracterizan por tener muchas curvas y una figura voluminosa, a diferencia de Kendall Jenner, que siempre ha tenido un cuerpo muy estético.

Sin embargo, la modelo tiene un truco para aumentar el tamaño de su busto cuando lo requiera y así lucir un cuerpo similar al de su hermana menor, pero ¿de qué se trata este método?

El riesgoso método de Kendall Jenner para lucir como su hermana menor, Kylie Jenner

¿Cómo logra Kendall Jenner lucir un cuerpo más voluminoso sin pasar por el quirófano? Resulta que la estrella de Keeping Up With The Kardashians recurre a una inyección de suero fisiológico que tiene como objetivo aumentar el tamaño de los senos de 24 a 48 horas; se trata de un procedimiento médico muy popular entre las celebridades que no buscan cambiar su apariencia a través de las cirugías plásticas. Kendall Jenner recurre a este método para algunas sesiones de fotografías o para asistir a algunos eventos.

La inyección se pone en la parte baja de los senos para que las células absorban el suero con todas sus propiedades y, como resultado, aumente el tejido mamario. Este procedimiento dura alrededor de 20 minutos y es perfecto para las mujeres que quieren aumentar el tamaño de su busto sin necesidad de someterse a cirugías estéticas.

Según The New York Times, los resultados de este método con solución salina tienen una duración aproximada de 24 horas, pero también pueden tener efectos secundarios, como estiramiento de la piel, deformación mamaria, entre otros.