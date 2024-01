Necesitas hoja, papel y muy buena energía para realizar este ritual que te ayudará a encontrar el trabajo que siempre anhelaste

Uno de los propósitos más comunes durante el Año Nuevo es encontrar un buen trabajo, aquel que cumpla con nuestras expectativas, que nos haga felices y que además nos beneficie con un buen salario. Y es que no hay nada más satisfactorio que hacer lo que te gusta y desempeñarte en lo que mejor haces, pero los trabajos no siempre resultan ser del agrado de las personas, y más que por gusto los realizan por necesidad. Sin embargo, nunca es muy tarde para encontrar el trabajo de tus sueños, por eso hoy te ayudamos con un poderoso ritual para que el universo conspire a tu favor en el ámbito laboral.

Rituales para atraer el trabajo de tus sueños este 2024

¿Qué necesitas?

1 hoja de papel blanca

Pluma o lápiz

Instrucciones:

Dibuja un círculo pequeño en el centro de la hoja blanca, encierra esa circunferencia en otro círculo de mayor tamaño y divídelo en cuatro secciones (sin tocar el círculo de menor dimensión).

Dentro del círculo pequeño, describe el trabajo de tus sueños y decreta qué es lo que quieres que se manifieste en tu vida laboral. A continuación, escribirás lo siguiente en las distintas secciones:

Explica 4 formas en las que quieres que te llegue esa propuesta de trabajo, pero comenzando con un “gracias”. Ejemplo: “Gracias porque mi jefe me ofreció ser líder de “x” proyecto”, “Gracias porque me contactor mediante Linkedin para formar parte de esta empresa” o “Gracias porque mi compañero de trabajo me recomendó para este puesto”.

El poderoso ritual para atraer el trabajo de tus sueños este 2024 Getty Images

La idea es que rellenes cada sección con un decreto diferente, pero siempre enfócandote en que te ofrecen el trabajo y comenzando con la palabra “gracias·.

Finalmente, en la parte de atrás escribe una de las siguientes frases:



Si lo crees, lo creas

Mi alma está lista para vivir la vida de mis sueños

Tengo el poder de conseguir el trabajo de mis sueños

El trabajo y la abundancia llegan a mí desde distintas direcciones y oportunidades

Soy un imán para el trabajo y la abundancia

Guarda el papel en tu bolsa, cartera o debajo de tu almogada y déjate sorprender por la magia del universo.