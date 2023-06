Travis Barker y Kourtney Kardashian ocultaban algo durante la revelación de su embarazo, ¡pero los fans ya los descubrieron!

Durante su matrimonio con Scott Disick, Kourtney Kardashian tuvo tres hijos: Mason de 13 años, Penelope de 10 y Reig de 8. Lamentablemente, después de 10 años de relación, la estrella de Keeping Up With The Kardashians y el modelo decidieron tomar caminos separados debido a las infidelidades y abuso de sustancias por parte él.

Sin embargo, a sus 44 años de edad Kourtney volvió a abrirle las puertas al amor y actualmente se encuentra al lado del aparente amor de su vida: Travis Barker, el baterista de Blink 182. De hecho, la pareja está próxima a tener un hijo juntos, tal y como anunció Kourtney en el concierto más reciente de su esposo.

El misterio detrás del anuncio de embarazo de Kourtney Kardashian

Travis Barker se encontraba en Los Ángeles, California, tocando mientras Kourtney lo apoyab entre el público, pero el espéctaculo dio todo un giro cuando la multimillonaria mostró una pancarta en la que se leía: “Travis, estoy embarazada”. El músico bajó enseguida del escenario para darle un abrazo a su esposa y celebrar la gran noticia a su lado, sin embargo, debido al tamaño de la baby bump de Kourtney, los internautas creen haber descubierto el misterio detrás de este video: ¡todo fue planeado!

Si bien Travis actuó como si estuviera enterándose del embarazo de Kourtney en ese preciso momento, la ex pareja del integrante de Blink 182, Shanna Moakler, reveló de forma indirecta que la reacción inesperada de Barker fue actuada, pues él ya sabía que Kourtney estaba embarazada desde mucho tiempo antes.

Después de que un fan le preguntara a través de Instagram "¿Pensamientos sobre el nuevo bebé? Ella respondió: “Muy emocionada por ellos, espero que tengan una gran experiencia al traer una nueva vida al mundo. Lo sé desde hace semanas, esto no es una noticia nueva para mí".