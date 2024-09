El final de ‘Stranger Things’ no contará con uno de sus personajes más longevos

La quinta temporada de Stranger Things pronto llegará a Netflix, si bien aún no se ha anunciado la fecha concreta.

Son muchos los fans que esperan ansiosos la última entrega de Stranger Things y, sin duda, todos ellos desean ver que sus personajes preferidos, es decir, aquellos que siguen vivos, reciben un final satisfactorio. No obstante, parece ser que hay una actriz que no regresará en los nuevos capítulos y, por tanto, no participará del gran desenlace.

Catherine Curtin, quien dio vida a Claudia Henderson, la madre de Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) desde la segunda temporada de Stranger Things, no retomará su papel en la última tanda de episodios. “No, no, me fui e hice SNL 1975. No soy parte de la quinta temporada de Stranger Things”, explicó la actriz en un episodio de Monday Morning Critic Podcast. Y es que la intérprete forma parte del reparto de la película Saturday Night, cinta dirigida por Jason Reitman que explora la primera emisión del popular programa Saturday Night Live (SNL).

“Pero he interactuado con algunos de esos chicos, y lo que me han dicho es que es increíble y que se dejan la piel y que es brillante. Y creo que no decepcionará", añadió Curtin, dejando claro que, a pesar de no formar parte de la última temporada de la ficción, se ha mantenido en contacto con algunos de sus antiguos compañeros de elenco.

¿Por qué no regresa Catherine Curtin a Stranger Things?

Tal y como señala ScreenRant, el hecho de que la madre de Dustin no vaya a aparecer en la temporada final no significa necesariamente que vaya a morir, sino que lo más probable es que la serie opte por dar a entender que está tranquilamente en casa, ajena al peligro. Según sugiere el medio, esto podría significar además que Dustin sobrevivirá al final de la temporada, ya que, de no ser este el caso, una escena en la que su madre se enterase de su muerte habría sido esencial.

Por otro lado, y aunque los innegables protagonistas de la serie son los niños, es de esperar que otros adultos sí aparezcan en la última tanda de capítulos. Así, es seguro que la madre de Will (Noah Schnapp), Joyce Byers (Winona Ryder) y el policía James Hopper (David Harbour) continúen teniendo gran relevancia en la trama, tal y como han venido haciendo.

Por Europa Press