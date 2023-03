El comportamiento de Britney Spears por el que su familia teme que vaya a morir

No es la primera vez que la actividad de Britney Spears en las redes sociales genera no solo polémica, sino también preocupación. Durante los últimos meses, la Princesa del Pop se ha comportado de manera extraña e incluso se ha metido en problemas con algunas celebridades por los mensajes que expone en Instagram. Hace algunos días, la artista protagonizó un altercado en un restaurante de Los Ángeles, en donde los testigos aseguran que tuvo un comportamiento sumamente extraño, por lo que su esposo, Sam Asghari, se vio en la necesidad de abandonar el lugar para dejar sola a Spears.

Flash:

Pop singer Britney Spears creates a ruckus with husband watching in JOEY restaurant in LA. #BritneySpears #LosAngeles pic.twitter.com/iobphqnMru — Yuvraj Singh Mann (@yuvnique) January 15, 2023