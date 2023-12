En el 2008, RBD se despedía de forma “definitiva” de los escenarios tras dar su último concierto en España como parte del Tour del Adiós, pero 15 años después, Anahí Puente, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez decidieron que le debían un reencuentro a los fanáticos que los han acompañado desde que se estrenó la telenovela Rebelde.

Fue así como surgió “Soy Rebelde” Tour, una de las giras más esperadas y exitosas de los últimos tiempos; con 54 fechas y, sobre todo, mucha nostalgia y amor, los integrantes de RBD pusieron en pausa su actual estilo de vida para regresar a los uniformes rojos, las estrellitas en la frente y los outfits estrafalarios que continúan siendo un hit entre los fans.

El 21 de diciembre, RBD le volvió a decir “adiós” a la audiencia con el último concierto de su gira, el cual se llevó a cabo en el Estadio Azteca. Si fuiste de los fans que se perdieron este inolvidable cierre y el concierto que se llevó a cabo en el Foro Sol, estos estarán disponibles a partir del 25 de diciembre a través de ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo.

El comienzo y el final de un nuevo ciclo para RBD, ¿qué viene después de ‘Soy Rebelde’ Tour?

¿Cómo surge la idea de reunirse nuevamente y hacer la gira que todos los fans de RBD esperaban?

Anahi: Todo pasa cuando menos te lo esperas. Ya habíamos platicado algunas veces al respecto, pero esta vez nos vimos y sentimos que era el momento indicado, todos coincidimos y recibimos el apoyo de nuestras familias y pasó. Le debíamos al público esta despedida.

Después de un largo tiempo por fin regresaron al escenario, pero ¿consideran que algún momento su actual estilo de vida fue un impedimento para aceptar dar esta gira?

Dulce María: Fue mucho más retador porque las niñas ahora somos mamás y tenemos diferentes cosas. En mi caso, pues tuve que posponer la entrada a la escuela de mi bebé, de María Paula, y toda la mecánica y la logística cambia porque pues ya no soy yo sola. Fue de la misma manera yo creo que con los demás, sobre todo con las niñas, pero lo más bonito de todo es que todo ese amor de la gente nos ha abierto los caminos para que así fuera y pudiéramos lograrlo.

El Tour del Adiós de RBD fue en el 2008, ¿cómo han cambiado a nivel personal desde aquel entonces?

Anahí: Imagínate si no hemos cambiado después de tantos años, somos ya más maduros todos, pero es increíble cómo nos vemos a los ojos en el escenario y volvemos a ser los mismos. Creo que esa complicidad nunca se perderá.

¿Qué sienten de ver que después de tantos años la gente sigue cantando sus canciones y que el estilo de RBD sigue siendo una tendencia entre las nuevas generaciones?

Dulce María: Es increíble ver que ya hay otras generaciones. Nos esperábamos que fueran nuestros fans de toda la vida y sí han ido, pero ahora están yendo los hijos de nuestros fans más los que eran muy chiquitos cuando Rebelde estaba muy fuerte. Entonces prácticamente hay tres generaciones juntas, es increíble porque no solamente es un concierto de música, porque nuestra música pues es como de nostalgia, no es algo de esta época con lo urbano, los corridos tumbados y todo eso que está de moda. RBD llegó a romper récords y que estén ahí es algo muy bonito porque es pop puro y, como dices, van vestidos de Rebelde y de los personajes. Es algo increíble porque es como una experiencia más que solamente un show que se limite a la música; es nostalgia, es recordar, son mensajes positivos, es un reencuentro de almas, de mucho amor y creo que eso es lo bonito.

Esta vez la gira terminará en México, ¿qué significa para ustedes poder culminar esta experiencia en nuestro país?

Maite: Significa muchísimo poder terminar la gira en nuestro país, ya que cuando estuvimos hace 20 años en el grupo y nos despedimos del tour, nunca pudimos volver a México y nuestro último concierto fue en España. Entonces, poder terminar este ciclo tan importante y tan bonito después de 15 años de no estar juntos en nuestro país, pues es muy valioso y es una apapacho al alma. Además, que sea en el Estadio Azteca, que es un lugar tan emblemático en nuestro país y con tanta gente, es un regalo, es darnos cuenta que a pesar de los años y la distancia los fans hicieron que ese amor no desapareciera.

¿Cómo imaginan que hubiera sido su vida de no haber participado en el fenómeno que fue Rebelde?

Anahí: Todos teníamos claro qué queríamos ser; en el caso de Dulce, Christopher y mío, desde muy chicos ya andábamos en esto, pero creo que para todos RBD fue un regalo. Nadie sabía que podría ser lo que es hasta el día de hoy. Somos muy afortunados.

¿Hay alguna escena o capítulo de RBD que las haya marcado de alguna forma o que recuerden con mucho cariño?

Anahí: Ahora por el Internet veo escenas de Mía, de todo lo que decía, como “Huele mi shampoo”, “Qué difícil es ser yo” y muchas otras. La verdad me da mucha risa que pase el tiempo y el público las siga diciendo.

¿Por qué creen que RBD marcó tanto a los fanáticos y que sigue vigente a pesar de los cambios generacionales que ha habido en la industria musical?

Dulce María: Creo que es más que solo un grupo, somos... bueno en su momento seis, pero ahorita cinco personalidades tan distintas que todos tenemos cosas diferentes que aportar. Han pasado 20 años desde que empezó la telenovela y eso ha trascendido incluso en distintos idiomas porque llegó a muchos países. De repente viene gente de muchas partes del mundo porque todo se hace con muchísimo amor y a pesar de todas las dificultades o diferencias, esto lo hacemos porque RBD realmente ya es la gente y es más grande que nosotros mismos. Era un momento que nos debíamos, era un abrazo al corazón que nos debíamos y era decirles a los fanáticos que nosotros tampoco los olvidamos y que vamos a estar siempre con ellos.

Los fans que no puedan asistir al concierto final en el Estadio Azteca podrán disfrutarlo a través de ViX, ¿habrá algunas sorpresas especiales en este último y nostálgico show?

Maite: Tenemos un show que preparamos con muchísimo cariño hace muchos meses, es el mismo show que hemos estado llevando a los distintos países a los que hemos ido. Es una producción increíble con los bailarines, nuestros músicos 100% en vivo y con la iluminación sorprendente. Creo que la producción que se ha hecho es de muy buena calidad.

Está claro que para los fans nunca habrá un adiós definitivo para RBD, ¿para ustedes qué significa esta última gira?

Maite: Es muy fuerte pensar que una vez más nos vamos a despedir, que nos vamos a alejar del escenario, que vamos a dejar de estar todos juntos cantando nuestras canciones y que vamos a dejar de vivir ese hermoso regalo que nos ha dado el universo. Porque cada noche que salimos a ese escenario y compartimos con tantas personas que están entregadas, llenas de amor y que disfrutan tanto como nosotros lo que es RBD. Siento nostalgia y tristeza de pensar nuevamente en esta despedida, pero por otro lado así tenía que ser; es un ciclo que inicia y que termina. Creo que lo debemos de cerrar con muchísimo agradecimiento y en conciencia de que lo que acabamos de vivir es una bendición.

¿Cuál era el mayor desafío de dar un concierto hace 20 años y cuál es el mayor reto actualmente?

Dulce María: El mayor desafío era que estábamos en la novela grabando de lunes a viernes, y viernes, sábado y domingo eran concierto, entonces no había manera de descansar. Era una edad muy intensa, yo tenía 18 o 19 años, entonces era como muy retador, no tenía una estabilidad. Era justo donde estás descubriendo quién eres. Ese extremo era muy fuerte emocionalmente, y ahora lo más difícil es que al ser mamá y esposa no descansas. Es difícil lograr esa logística porque es mucho cansancio, fue una gira bastante extenuante y muy intensa. Ahora nosotros tenemos muchísima responsabilidades, entonces, pues creces con la edad, pero también crecen los retos. Pero todo ha valido la pena.

¿Qué viene para ustedes después de este reencuentro?

Maite: Proyectos personales, profesionales y lo mejor de todo es que después de esto que hemos podido volver a compartir juntos, creo que hemos reafirmado el amor que nos tenemos y la importancia de la presencia de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Creo que eso es algo que atesoramos muchísimo y que para nosotros es muy importante seguir conservando, que en un escenario y fuera de él, esa unión siempre prevalezca. Eso es lo más importante.

La gira “Soy Rebelde”, que empezó en El Paso, Texas, y recorrió 26 ciudades, celebró la rica historia de casi 20 años de RBD y vendió más de 1.5 millones de boletos durante las primeras 24 horas y agotó las entradas de los conciertos en Brasil, Colombia, México y Estados Unidos.

RBD logró un hito extraordinario al atraer a más de 1,500,000 asistentes, logro que coloca a los talentosos mexicanos en la élite de la industria musical, compartiendo el podio internacional con artistas como Taylor Swift y Elton John.

Por estás y muchas razones más, no se pierdan el último concierto de esta gira en el Estadio Azteca, así como el que se ofreció en el Foro Sol, ambos disponibles en ViX a partir de este 25 de diciembre.