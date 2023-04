El catastrófico beso por el que Kylie Jenner comenzó a inyectarse los labios

Siempre se ha hablado sobre la cantidad de cirugías estéticas que tienen las Kardashian, sobre todo Kylie Jenner y Kim, y es que su transformación a lo largo de los años ha sido drástica y muy evidente. De hecho, hace tiempo se dio a conocer que la creadora de Kylie Cosmetics decidió inyectarse los labios a una temprana edad porque naturalmente eran muy delgados y eso le generaba inseguridad.

“Era uno de mis primeros besos y un chico me dijo: ‘No creo que vayas a besar bien porque tienes unos labios muy pequeños’. Es duro escuchar eso del chico que te gusta. Me afectó mucho. No me sentía deseable o bonita”. fue entonces cuando Jenner decidió que era momento de inyectarse los labios.

“Realmente quería labios más grandes. Delineaba mis labios con un delineador labial para crear el efecto de unos labios más carnosos. Finalmente me di cuenta de que el delineador de labios no funcionaba y terminé inyectándome los labios”.

Sin embargo, en una reciente entrevista Kylie reveló que siempre “se sintió" bonita y que incluso era muy segura de ella misma.

Platicando con HommeGirls, la multimillonaria habló sobre los rumores que hay de sus cirugías estéticas y reveló si se arrepiente o no de haber cambiado la apariencia de sus labios:

“Creo que una gran idea errónea sobre mí es que me operaron mucho en la cara y que era una persona insegura, ¡y realmente no lo era! Sí, me encantan los labios carnosos y quería labios carnosos, pero al crecer siempre fui la persona más segura de la sala. Yo era la chica que actuaba para todos. Tenía mi cosa de inseguridad de los labios, así que me puse un relleno de labios, y fue lo mejor que he hecho. no me arrepiento Pero siempre pensé que era linda”.

Kylie añadió que su vida cambió radicalmente cuando se convirtió en madre, un suceso que la hizo trabajar más en su amor propio, pues comenzó a ver la belleza de una manera diferente.

“Oh, ha cambiado mucho. Me ha hecho amarme más a mí misma. Veo mis rasgos en mi hija y mi hijo ahora, pero ya sabes, mi hija se parece a mí. Puedo ver mi belleza en ella, y eso me ha hecho amarme más a mí misma. La belleza siempre está cambiando para mí", finalizó la empresaria.